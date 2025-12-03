본문 바로가기
삼화페인트, 자동차 보수용 '카로클 프리미엄 실러' 출시

이성민기자

입력2025.12.03 10:07

건조·은폐력 강화해 작업시간 단축
8종 그라운드컬러로 색상 오차 최소화

삼화페인트공업은 자동차 보수용 '카로클 프리미엄 실러'를 출시했다고 3일 밝혔다.


'카로클 프리미엄 실러'는 삼화페인트의 자동차 보수용 페인트 '카로클' 시리즈 중 하나로, 초보자부터 숙련자까지 손쉽게 사용할 수 있는 제품이다. 건조 속도가 빨라 작업 속도를 크게 단축할 수 있고 뛰어난 은폐력으로 균일한 외관 품질을 구현한다는 설명이다. 특히 8종의 그라운드컬러(GC)를 보유해 자동차 보수용 제품에서 흔히 발생하는 미세한 색상 차이를 최소화했다.

삼화페인트는 카로클 브랜드의 정체성을 강화하고 글로벌 사업을 확장하기 위해 자동차 보수용 제품 라인업을 강화하고 있다.

회사 관계자는 "이번 신제품은 물성이 우수하고 속건성과 은폐력 모두 돋보이는 성능을 갖춘 제품"이라며 "작업시간 단축과 우수한 외관 품질로 현장 작업자에게도 최고의 선택이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

