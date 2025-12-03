본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

신테카바이오, 정종선 대표이사 유상증자 참여 30%에서 60%로 상향

장효원기자

입력2025.12.03 09:58

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
신테카바이오, 정종선 대표이사 유상증자 참여 30%에서 60%로 상향
AD
원본보기 아이콘

신테카바이오 최대주주인 정종선 대표이사가 현재 진행 중인 유상증자 참여 계획을 당초 계획보다 대폭 강화된 청약 참여 의지를 공식화했다.


정 대표는 증권신고서를 통해 '주주배정 청약을 최소 30% 이상 참여하겠다'고 밝힌 바 있다. 그러나 12월 2일 공시된 주식등의 대량보유상황보고서에 따르면, 배정받은 신주인수권 중 약 40%만 매각하고 나머지 60%를 보유하기로 결정했다. 이는 보유한 신주인수권 전량을 청약에 참여할 계획임을 의미한다.

신주인수권은 유상증자 시 기존 주주에게 부여되는 신주 인수 권리로, 이를 매각하지 않고 보유할 경우 청약 참여가 가능하다. 따라서 60%의 신주인수권 보유는 기존 '30% 이상 청약' 선언 대비 2배 수준의 참여 의지를 나타낸다.


이번 유상증자는 회사의 부채상환, 운영 자금 확보 및 AI 신약 개발 등 성장 동력 확대를 위한 재원 마련을 목적으로 하며, 기존 주주에게 우선 청약 기회를 제공하는 주주배정 방식으로 진행된다.


글로벌 AI 신약 개발 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 회사는 최근 3bm-GPT 연구 성과를 국제 학술지에 발표하는 등 기술력을 인정받고 있다. 최대주주의 청약 참여율 상향은 이러한 기술적 진전에 대한 확신을 반영한 것으로 풀이된다.

신테카바이오 관계자는 "최대주주인 대표이사가 회사의 미래 성장 가능성에 대한 확신을 바탕으로 당초 계획보다 높은 수준의 청약 참여를 결정했다"며 "이는 회사의 AI 신약 개발 플랫폼 기술력과 중장기 비전에 대한 강한 자신감을 반영한 것"이라고 밝혔다.


시장에서는 최대주주의 청약 참여율의 상향조정이 경영진의 사업 전망에 대한 긍정적 신호로 받아들여지고 있으며, 유상증자 결과 및 향후 주가 흐름에 관심이 모아지고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기