삼성SDI, ESS 화재 안전성 기술로 '대한민국 기술대상' 수상

삼성SDI는 3일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 산업통상부 주최 '2025 코리아 테크 페스티벌'에서 대한민국 기술대상 산업부 장관상을 받았다고 밝혔다. 1992년 제정된 대한민국 기술대상은 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KIET)이 기술의 가치와 개발 역량, 사업화 성과 등을 종합 평가해 선정하는 국내 대표 기술 포상이다.

삼성SDI는 올해 심사에서 일체형 ESS 솔루션인 SBB(Samsung Battery Box)에 적용한 '화재 안전성 강화 및 비용 절감 기술 개발' 성과를 제출해 수상의 영예를 안았다. 삼성SDI는 심사 과정에서 세계 최고 수준의 안전성 기술을 바탕으로 화재 확산 사고를 원천적으로 차단한 점과 국내 모든 설치 사이트에 원격모니터링 시스템을 구축해 화재 위험을 크게 낮춘 점을 중점적으로 강조했다.

SBB는 20피트(ft) 컨테이너에 배터리와 안전장치를 통합 구성한 전력용 ESS 솔루션이다. 삼성SDI는 내구성이 뛰어난 각형 배터리를 기반으로 '함침식 소화 기술(EDI·Enhanced Direct Injection)'과 '열확산 방지(No Thermal Propagation·No TP)' 기술을 적용했다.

삼성SDI는 지난 10월 전기안전공사와 '안전한 ESS 생태계 구축'을 위한 업무협약을 체결하며 기술적 신뢰성을 강화해 왔다. 회사 측은 특히 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰에서 '안전성'의 평가 비중이 더욱 높아진 가운데 이번 수상은 향후 사업 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

삼성SDI 관계자는 "ESS 안전성 기술에 관해서는 최고의 경쟁력을 확보하고 있다"며 "파우치 배터리보다 내구성이 뛰어난 각형의 장점과 첨단 안전성 기술을 바탕으로 국내 ESS 시장에서 우위를 지속해서 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



