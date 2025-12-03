본문 바로가기
하나카드, 제3회 카드 플레이트 공모전 성료

문채석기자

입력2025.12.03 09:40

ESG경영 실천과 신진작가 지원

하나카드는 지난달 27일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥 플레이 그라운드에서 '제3회 하나카드 플레이트 디자인 공모전' 시상식을 성공적으로 개최했다고 3일 밝혔다.


하나카드가 지난달 27일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥 플레이 그라운드에서 열린 '제3회 하나카드 플레이트 디자인 공모전' 시상식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 하나카드

하나카드가 지난달 27일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥 플레이 그라운드에서 열린 '제3회 하나카드 플레이트 디자인 공모전' 시상식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 하나카드

공모전은 지난 9월3일부터 10월19일까지 진행됐다. 하나금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 신진 작가를 발굴·지원하고 창의적 인재들이 자신만의 감각을 펴는 기회를 제공한다.

공모전엔 667개의 작품이 접수됐다. 임직원 설문, 상품 담당자 평가, 디자인실 전문 심사 등을 진행했다. 참신성, 트렌디함, 활용성, 적합성, 완성도 등 기준에 따라 17개 작품이 최종 수상작으로 선정됐다.


수상자에게는 1등 1명(500만원), 2등 2명(각 200만원), 3등 4명(각 100만원), 4등 10팀(각 50만원)의 상금을 수여했다.


대상은 홍서영 작가의 'CITY IN MY HAND, 하나'가 선정됐다.

수상작은 하나카드 홈페이지, 하나페이 애플리케이션, 하나카드 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.


하나카드 관계자는 "공모전을 통해 신진 작가의 기발하고 트렌디한 감각을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 분야의 전문가와 협업해 하나카드만의 브랜드 정체성과 트렌드를 반영한 디자인을 선보이도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
