마포구 구정 만족도 84.5%, 17.1%포인트 상승

김민진기자

입력2025.12.03 08:08

수정2025.12.03 08:12

30·40대 긍정 응답 큰 폭 증가
'교육특별구 마포' 과제, 학업환경 개선이 1순위

서울 마포구(구청장 박강수)가 실시한 구정 여론조사에서 긍정 평가가 전년 대비 크게 상승한 것으로 나타났다. 마포구는 지난달 17~18일 진행한 '2025년 마포구 구정운영 및 정책 여론조사'에서 구정 운영에 대한 긍정 평가가 전년도보다 17.1%포인트 상승했다고 3일 밝혔다.

박강수 마포구청장이 엄빠랑 영화광장 행사에 참여한 어린이들과 인사를 하고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장이 엄빠랑 영화광장 행사에 참여한 어린이들과 인사를 하고 있다. 마포구 제공.

구정 전반을 '매우 잘함'(13.5%), '대체로 잘함'(32.5%), '보통'(38.5%)으로 응답한 비율을 긍정적 평가로 분류한 결과, 전체의 84.5%가 '잘하고 있다'고 답했다.


그동안 구는 '엄빠랑 캠핑', '엄빠랑 물놀이장' 등 가족 단위 '엄빠랑 시리즈' 프로그램 확대와 햇빛센터 운영, 베이비시터하우스 운영시간 연장 등 저출산 대응 정책에 힘써왔다. 이에 30대(80.7%)와 40대(82.4%)의 긍정 응답이 전년 대비 각각 32.9%포인트, 22.1%포인트 상승하며 큰 폭의 변화를 보였다.

정책 분야별 만족도는 문화·관광(26.6%), 복지(19.6%), 녹지·환경(17.9%) 순으로 높게 조사됐다. 특히 녹지·환경 분야는 지난해 9.3%에서 17.9%로 크게 증가했다. 어르신 복지정책 실효성은 82.7%, 장애인 여건 변화는 88.1%, 돌봄·보육환경 변화는 90.2%가 긍정적으로 응답했다.


교육환경 여건 변화는 전체 조사 항목 중 가장 높은 91.6%가 긍정적으로 응답했다. 구의 교육정책 중에서는 안전한 통학로 조성 등 학교 주변 환경 개선(43.8%), 학교 노후시설 개선(19.6%)이 가장 잘하고 있는 분야로 꼽혔다.


'교육특별구 마포' 실현을 위해 필요한 과제로는 학업환경 개선(34.7%), 안심 돌봄체계 구축(21.6%), 진로교육 확대(17.7%) 순으로 나타났다.

박강수 마포구청장은 "구민 여러분께서 보내주신 평가와 의견 하나하나가 마포의 현재를 객관적으로 확인하고, 앞으로 어느 방향으로 나아가야 하는지 알 수 있는 지표"라며, "앞으로도 구민이 체감할 수 있는 구정 운영을 해나가겠다"고 말했다.


이번 조사는 만 18세 이상 마포구민 800명을 대상으로 ARS·문자 방식으로 실시했으며, 신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.5%포인트다.

2025 마포 미래교육페스티벌에서 '교육특별구 마포'를 선포하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

2025 마포 미래교육페스티벌에서 ‘교육특별구 마포’를 선포하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
