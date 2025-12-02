무신사, 패딩상품 혼용률 오기재 확인…"신속하게 환불"

노스페이스 패딩 상품 고시정보 오기재

무신사가 패딩 상품 혼용률이 잘못 기재된 사실을 발견하고 해당 정보를 공개한다고 2일 밝혔다. 해당 사실은 고객 문의를 통해 파악한 것으로 나타났다.

혼용률이 잘못 기재된 제품은 노스페이스 남성 1996 레트로 눕시 재킷이다.

판매 당시 충전재 정보는 '우모(거위) 솜털 80%, 깃털 20%'로 기재돼 있었다. 하지만 해당 제품은 리사이클(재활용) 다운 소재(솜털 80%, 깃털 20%)를 충전재로 활용했다.

이번 오기재는 노스페이스 외주 판매 대행사가 새 시즌 상품에 대한 정보를 업데이트하는 과정에서 기존 정보를 제대로 수정하지 않아 벌어졌다고 무신사는 설명했다.

무신사 관계자는 "직접 유통사가 아님에도 불구하고, 당사를 믿고 거래하는 모든 고객의 적극적 보호를 위해 신속하게 환불 조치를 하기로 했다"며 "환불을 요청한 고객에게는 최대한 빠르게 환불 조치를 하도록 하겠다"고 말했다.

또 무신사는 자체브랜드 상품인 무신사스탠다드 상품 소재 비율을 온라인 판매 페이지에 상세하게 기재하겠다고 밝혔다. 울 블랜드 오버사이즈 롱 포켓 발마칸 코트의 경우 '모 45%, 기타섬유 55%'로 기재해왔는데 앞으로는 기타 섬유 부문을 더 자세하게 공개한다는 방침이다. 무신사는 '폴리에스터 45%, 아크릴 5%, 기타섬유 5%'로 바꿔 기재할 예정이다.

무신사 관계자는 "온라인에서는 명확한 표시에 대한 가이드라인이 없어 위법한 표시 방법은 아니다"며 "무신사는 현재의 상품 페이지 안내 방식이 고객이 상품을 구매할 때 충분히 정보 확인을 하기 어렵다는 의견에 깊이 공감하여 개선해 나갈 것"이라고 설명했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



