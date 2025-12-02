기장군노인복지관 새단장… “어르신 식사·여가환경 개선”

기장군(군수 정종복)이 기장군노인복지관 리모델링 공사를 마무리하고 12월부터 전면 재개관에 들어갔다고 2일 전했다.

기장군은 이날 복지관 개관식을 열고 새 단장을 축하하는 자리를 마련했다. 행사에는 정종복 군수와 박홍복 기장군의회 의장, 군의원, 복지관 이용자, 지역 주민 등 500여 명이 참석해 ▲경과보고 ▲기념사 ▲축사 ▲중식 제공 등으로 진행됐다.

2002년 12월 문을 연 기장군노인복지관은 지하 1층·지상 3층 규모로 경로식당, 강의실, 당구장, 체력증진실, 강당 등 다양한 편의시설을 갖춰 어르신 여가복지의 핵심 거점 역할을 해왔다. 하지만 노후화된 주방과 경로식당 환경으로 인해 급식 제공의 효율성과 쾌적성이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

기장군은 군비 3억2300만원을 투입해 지난 8월 주방 및 식당 전면 개편 공사에 착수, 11월 준공을 했다. 새로 단장한 주방은 조리 시설을 재배치하고 급식 동선을 최적화해 안전성과 작업 효율을 높였다. 경로식당 역시 공간 재정비와 냉난방·조명 보완을 통해 보다 쾌적한 이용 환경으로 탈바꿈했다.

정종복 기장군수는 "기장군노인복지관이 어르신을 위한 편안한 식사·휴식 공간으로 새롭게 태어났다"며 "어르신 복지 수준 향상을 위해 현장을 세심하게 살피고 다양한 복지 시책을 적극 추진하겠다"고 말했다.

