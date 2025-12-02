퀄컴, 김상표 퀄컴코리아 사장 선임

2일 선임 발표 즉시 취임…업무 시작

2004년 퀄컴 합류…한국 사업 총괄해

미국 반도체 기업 퀄컴은 퀄컴코리아 사장으로 김상표 퀄컴 본사 부사장 겸 한국사업총괄 부사장을 승진 임명한다고 2일 밝혔다.

김상표 신임 퀄컴코리아 사장.

김 신임 사장은 이번 발표와 함께 즉시 취임한다. 김 사장은 2004년 퀄컴에 처음 합류했다. 이어 줄곧 한국 사업을 이끌며 사내 핵심 리더로 자리매김했다.

앞서 그는 영업과 사업 개발, 마케팅 부문 등 국내 사업 운영 전반을 총괄했다. 이 과정에서 한국 시장에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 쌓고, 이를 바탕으로 모바일, 컴퓨트, 확장현실(XR), 라디오 주파수 프론트엔드(RFFE), 커넥티비티, 산업용 사물인터넷(IE-IoT), 오토모티브 등 전 사업 분야에서 퀄컴의 전략적 방향성을 견인했다. 주요 파트너십을 공고히 하는 데도 핵심적인 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

권오형 퀄컴 아시아·태평양지역(APAC) 대표는 "김상표 신임 퀄컴코리아 사장은 한국 시장에 대한 깊은 이해와 탁월한 리더십으로 혁신을 견인하고 파트너사와의 관계를 강화해 왔다"며 "그의 전략적 비전과 헌신은 퀄컴이 한국에서 입지를 확대하고 고객과 파트너에게 최첨단 기술을 제공하는 데 매우 중요한 기반이 될 것"이라고 했다.

이어 "김 사장의 리더십 아래 퀄컴코리아는 로보틱스, 데이터센터 등 성장 잠재력이 큰 분야에서도 성장을 가속화하며 유의미한 성과를 만들어낼 것이라 확신한다"고도 덧붙였다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>