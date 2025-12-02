유안타증권, '대만 반도체 인베스트먼트 데이' 개최

국내 기관투자자 대상

대만 반도체 산업 인사이트 공유

대만 유안타 금융그룹 애널리스트 초청

유안타증권이 1일 여의도 앵커원 본사에서 국내 기관투자자를 대상으로 '대만 반도체 인베스트먼트 데이(Investment Day)를 개최했다.

대만 유안타 금융 그룹 현지 반도체 섹터 전문 애널리스트들을 초청해 진행한 이번 대만 반도체 인베스트먼트 데이는 급변하는 글로벌 반도체 시장환경에서 한국 및 대만 양국의 반도체 산업 트렌드를 비교 분석하고, 국내 기관투자자들의 투자 인사이트를 넓히는 데 도움을 주기 위해 마련했다.

대만 현지 애널리스트들은 TSMC를 중심으로 세계 반도체 공급망에서 핵심적 역할을 수행하고 있는 대만 반도체 시장에 대해 소개하고, TSMC 생산전략 변화, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 전망, 대만 반도체 기업의 글로벌 확장 전략 등을 중심으로 심도 있는 발표를 진행하며 참여한 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.

이와 함께 유안타증권 기업분석팀 백길현 연구원이 맡아 진행한 국내 반도체 시황 분석은 주요 한국 반도체 기업들의 2026년 전망을 중심으로 국내 시장의 방향성을 제시했으며, 국내 기관투자자들이 궁금해하는 세부 이슈에 대해 균형 잡힌 시각으로 발표를 진행했다.

연대호 기업금융사업부문대표는 "대만은 TSMC를 중심으로 세계 반도체 공급망의 중심축으로 자리 잡은 만큼 대만 현지 애널리스트들의 인사이트에 국내 기관투자자들의 관심이 어느 때보다 뜨거웠다"며 "앞으로도 대만 유안타 금융 그룹과의 네트워크를 활용해 한국 투자자들에게 글로벌 반도체 트렌드에 대한 깊이 있는 정보를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

한편 유안타증권은 이번 인베스트먼트 데이를 계기로 대만 현지 리서치 조직과의 협업을 강화하고, 정기적인 산업 세미나 개최를 확대하는 등 글로벌 리서치 역량 강화에 더욱 속도를 낼 계획이다.

특히 향후 기업금융(CIB) 비즈니스 확대를 위해 대만 유안타 금융 그룹의 글로벌 반도체 네트워크 및 분석 역량을 활용 ▲대만과 한국 간 반도체 공급망 기반의 투자유치 기회 발굴 ▲관련 기업의 IPO, 회사채, 전환사채 발행 지원 ▲해외 기관투자자 대상 IR 연계 등 다양한 기업금융 영역으로 확장할 예정이다.





