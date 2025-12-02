본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

교원 빨간펜, '퍼펙트 문해' 출시 한 달 만에 회원 수 '껑충'

최호경기자

입력2025.12.02 09:24

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

회원 수 7000명 확보

교원 빨간펜의 문해력 강화 프로그램 '초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해'(퍼펙트 문해)가 출시 한 달 만에 회원 수 7000명을 확보했다고 2일 밝혔다.


교원 빨간펜은 문해력 개념을 ▲읽기 유창성 ▲독해 전략 ▲어휘력 향상 3가지로 세분화하고, 이를 고루 함양할 수 있는 문해력 특화 커리큘럼을 개발해 전문가의 감수를 거쳐 지난 11월 '퍼펙트 문해'를 내놨다.

교원 빨간펜, '퍼펙트 문해' 출시 한 달 만에 회원 수 '껑충'
AD
원본보기 아이콘

교원 빨간펜은 회원 수 증가의 배경으로 상품 경쟁력과 문해력 학습 필요성에 대한 학부모들의 공감대 형성이 작동한 것으로 분석한다. '퍼펙트 문해'는 예비초~초등생 대상으로 앱과 도서, 주 1회 화상 관리로 구성돼 총 52주 과정이다. 매주 1권의 도서를 읽은 후 앱을 통해 읽기, 독해, 어휘 훈련을 할 수 있다. 이후 학습한 내용을 토대로 화상 선생님에게 매주 일대일로 관리받을 수 있다.

특히 교원 빨간펜 대표 독서 프로그램 '창의융합 완독'과 연계하면 다양한 영역의 책 읽기로 배경지식을 쌓을 수 있고, 꾸준한 독서 습관 형성을 도와 시너지 효과를 기대할 수 있다.


아울러 교원 빨간펜은 아이들의 문해력 수준을 객관적으로 파악할 수 있도록 공식 홈페이지에서 문해력 진단 검사 'KED-L'을 무료로 진행 중이다. 다양한 장르의 지문으로 ▲어휘력 ▲사실적 이해 ▲추론적 이해 ▲비판적 이해의 영역을 골고루 진단할 수 있다. 약 20분간의 온라인 검사 후 영역별 강점과 취약점 등 개인별 문해력 결과를 맞춤 분석한 리포트를 제공해 자신의 위치와 실력을 확인할 수 있다.


교원 빨간펜 관계자는 "교원 빨간펜은 아이들에게 필요한 학습 근력을 키울 수 있는 프로그램을 지속 발굴해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

"나 완전 건강"…트럼프, 건강이상설에 심장·복부 MRI 결과 공개

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

캐나다 원유 파이프라인이 아시아 유가 떨어뜨리는 이유는

새로운 이슈 보기