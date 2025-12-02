마포구, 성산천 2.4㎞ 대대적 정비…39억 투입

수해 위험 해소·보행안전 강화, 2일 준공식

서울 마포구(구청장 박강수)는 사천교에서 한강 합류부까지 이어지는 성산천 2.4km 구간의 환경개선사업을 완료하고, 2일 오후 1시 30분 성산천·월드컵천 합류부에서 준공식을 개최한다.

최근 완성된 중리천교 하부 벽화 모습. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 성산천 정비는 지난해 월드컵천 환경개선에 이어 추진된 사업으로, 도심 속 노후 하천을 안전하고 자연친화적인 생태 공간으로 재정비하기 위해 총 39억원의 예산(시비·구비)을 투입해 1년간 진행됐다.

성산천은 도심 접근성이 좋아 많은 주민이 이용해왔지만, 국지성 집중호우에 따른 범람 위험과 파손된 보행로 등으로 안전 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 노후한 시설로 인해 미끄럼 사고 우려도 커 주민들이 산책이나 자전거 이용 시 불편을 겪어왔다.

구는 먼저 하천 내 모래와 자갈을 제거하는 준설 작업을 실시하고, 물흐름을 방해하던 구조물을 정비해 기본적인 수해 위험 요소부터 해소했다. 이어 산책로와 자전거도로를 재포장해 미끄럼 방지 기능을 보강하고 계단·난간 등 노후 시설물도 전면 정비했으며, 야간에도 안전한 통행이 가능하도록 LED 표지병을 설치했다.

주민 이용 편의를 높이기 위해 징검다리 4곳을 새로 설치하고, 하천 둔치에는 데이지, 목수국, 노랑꽃창포 등 10종의 야생화를 식재해 자연경관을 강화했다. 홍제천교 하부 약 700㎡에는 갈대밭을 조성해 내년 가을 새로운 볼거리를 제공할 예정이다.

이번 준공식에서는 최근 조성된 중리천교 하부의 길이 90m, 높이 3m 규모 대형 벽화와, 향후 월드컵천의 새로운 명소가 될 경관폭포·수변카페 조성 현장을 함께 둘러보는 '하천 라운딩'도 진행된다.

박강수 마포구청장은 "월드컵천에 이어 성산천 환경개선 공사가 마무리되며 마포 하천 정비의 긴 여정이 비로소 마침표를 찍게 됐다"며 "정비된 자전거도로와 산책로, 징검다리, 그리고 야생화와 갈대밭이 주민들의 일상에 작은 행복과 위안을 전하는 공간이 되기를 바란다"고 말했다.

성산천 환경개선사업 준공식 홍보 포스터. 마포구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>