제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전

제조·발사·관제·데이터 활용을 잇는 '제주형 스페이스 밸리' 구축 본격화

한화시스템이 세운 국내 최대 민간 위성제조 허브와 민간 상업 지상국 서비스 운영기업 컨텍, 그리고 전국 최초의 우주 특성화 고교로 개편되는 한림공업고등학교가 제주에서 하나의 체계로 결합하면서, 제주가 '대한민국 민간 우주산업의 전진기지'라는 새로운 좌표를 설정하고 있다.

제주도 제주시 한림읍 상대리에 위치한 컨텍(CONTEC) 제주 지상국. 다수의 위성 안테나가 운용되며, 저궤도 위성에서 내려받은 관측 데이터를 수신해 국내외 기업·기관에 실시간으로 송신한다. 컨텍 제공.

제조된 위성이 제주 앞바다에서 발사되고, 지상국에서 신호를 수신해 데이터를 가공·활용하며, 우주 체험 관광과 산업서비스로 확장하는 '제주형 스페이스 밸리' 구상이 실행 단계에 들어선 것이다.

오영훈 제주특별자치도지사는 1일 우주항공청 출입기자단과의 기자간담회에서 "제주의 지리적 강점과 민간 우주기업의 집적을 토대로 국가 우주계획에 '민간 기회발전특구' 모델을 반영할 것"이라며 "제주에서 위성을 만들고, 발사하고, 데이터를 활용하는 민간 우주경제의 현장을 만들겠다"고 강조했다.

제주, '3대 국가 우주특구'에서 '3+1' 확장 제안

현재 정부가 수립한 국가 우주전략 구도는 ▲대전(우주 연구·인재 양성), ▲전남 고흥(발사체 기반), ▲경남 진주·사천(위성 개발)을 세 축으로 삼고 있으며, 제주도는 아직 여기에 포함돼 있지 않다.

제주도는 이 구조에 민간 중심의 다운스트림 산업 허브 역할을 더해 우주전략을 '3대 축 → 3+1체계'로 확장하는 방안을 정부에 제안할 계획이다. 제주에서 제작된 위성이 제주 해역에서 발사되고, 수집한 위성데이터가 현장에서 활용·서비스되는 민간 주도형 우주 비즈니스 모델을 국가 전략 안에 편입시키겠다는 구상이다.

제주도가 제안하는 '3+1' 국가 우주전략 구도. 제주특별자치도 제공. 원본보기 아이콘

이 전략의 중심에는 2일 준공한 한화시스템 제주우주센터가 있다. 옛 탐라대학교 부지에 연면적 1만㎡ 규모로 조성된 이 시설은 위성 개발·조립, 열진공·근접전계 시험, 통합시험 클린룸까지 갖춘 국내 최대 민간 위성 제조·시험 인프라다. 내년부터는 연간 최대 100기의 소형 SAR(합성개구레이다) 위성 양산이 가능하다.

제주의 지리적 조건도 우주산업의 경쟁력으로 작용한다. 사방이 바다로 둘러싸여 발사각 확보가 유리하고 낙하지역 설정이 쉬워 완성된 위성을 육상 운송 없이 제주 앞바다에서 바로 발사할 수 있다. 제주는 제조된 위성이 해상 발사까지 연결될 수 있는 국내 유일의 지리적 조건을 갖춘 지역으로 주목받고 있다.

한화시스템이 2일 제주 서귀포시 하원동에 준공한 제주우주센터 조감도. 한화시스템 제공. 원본보기 아이콘

관제·데이터 산업과 인재 생태계까지…확장되는 제주 우주 생태계

글로벌 위성 지상국 서비스 기업 컨텍의 입주는 제주 우주산업 구조의 또 다른 축이다. 제주는 동일 위성 신호를 수신할 때 다른 지역보다 최대 4초가 빠른 것으로 알려져 통신·관제 효율이 높다. 한화우주센터(제조), 컨텍(지상국·데이터), 한림공고(인재)는 제주가 구축 중인 민간 우주산업 밸류체인의 세 축이다.

컨텍은 이러한 지리적 이점을 기반으로 지상국·관제·데이터 처리 센터를 제주에서 확장 설치하고, 세계 주요 위성 사업자들과 협업하는 글로벌 데이터 허브 역할을 수행한다는 계획이다. 이재원 컨텍 우주사업총괄부사장은 "제주는 전파 간섭이 적고 공역 제한이 최소화돼 민간 지상국 서비스의 최적 입지"라며 "위성데이터 운영 노드를 제주에 구축해 글로벌 서비스 역량을 강화하겠다"고 말했다.

한림공업고등학교 역시 산업 생태계의 중요한 연결점이다. 올해 전국 최초로 '우주 항공 분야 협약형 특성화고'로 지정되며, 위성 조립·관제 실습과 시험 과정이 고교 단계부터 운영된다. 학교와 제주도, 기업이 공동으로 설계한 교육 커리큘럼이 도입되고 있으며, 졸업생이 한화시스템에 정식 채용되는 성과도 이미 나타났다.

올해 전국 최초로 '우주 항공 분야 협약형 특성화고'로 지정돼 내년부터 교명이 '한림항공우주고'로 바뀌는 한림공고 학생들이 수업을 듣고 있다. 한림공고 제공. 원본보기 아이콘

이진승 한림공고 교장은 "교육-취업-정주가 연결되는 인재 생태계가 실제로 작동 중이며, 제주에 우주 인력이 뿌리내릴 가능성을 보여준다"고 밝혔다. 제주도는 이후 대학 및 대학원까지 연계한 지역 우주 전문 인력 육성 체계를 구축하겠다는 계획이다.

제주는 2026년부터 위성정보 활용 클러스터를 추진해 SAR 데이터를 농업·환경·해양·교통 등 생활기반 산업에 투입하고, 발사 관람과 지상국 견학 등 우주 체험형 관광을 결합한 차세대 고급 관광산업 모델도 본격화할 예정이다.

"제주는 민간 우주경제가 실제 시장이 되는 곳"

물론 과제도 남아 있다. 해상 통제 기준, 안전 매뉴얼, 주민 수용성, 법제 정비, 산업 지속성 등은 반드시 검토해야 할 문제다.

제주도는 국책 연구기관을 통한 기술검증과 함께 우주항공청, 한국형 위성항법시스템(KPS) 지상시스템 유치 작업도 진행하며 제도 기반을 마련하고 있다. 관광섬 제주도가 민간 우주경제의 실험장이자, 미래 산업의 교두보로 새로운 항로를 그리고 있는 것이다.

김기홍 제주특별자치도 우주모빌리티과장은 "제주는 국가 우주계획을 가져오는 것이 아니라, 민간 위성 데이터 산업이 실제 사업성과 일자리를 만드는 현장을 설계하는 것"이라며 "한화우주센터, 컨텍, 한림공고는 출발점이며 제주가 다운스트림 산업의 주무대가 될 수 있다는 점을 증명해 나가겠다"고 말했다.





제주=김종화 기자 justin@asiae.co.kr



