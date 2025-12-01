완주군 '숲 가꾸기 1일 체험행사' 진행

완주삼봉지구 내 근린공원 감돌숲공원

전북 완주군이 '숲 가꾸기 기간'을 맞아 지난달 28일 완주 삼봉지구 내 근린공원 감돌숲공원에서 '숲 가꾸기 1일 체험행사'를 진행했다.

1일 군에 따르면 이번 행사에는 완주군청 산림부서 공무원과 완주군산림조합 직원 등 24명이 참여해 감돌숲공원에 식재된 수목 300여 주에 산림용 고형 복합비료를 시비하는 관리 작업을 실시했다.

참석자들은 병충해 발생 여부, 훼손 및 고사목 존재 여부 등을 세밀하게 점검하며 공원 내 수목의 건강 상태를 꼼꼼하게 살폈다.

숲 가꾸기 체험이 진행된 감돌숲공원은 스트로브잣나무·전나무·느티나무 등 21종 2,422주의 교목류와 회양목·사철나무 등 16종 3만 4,620주의 관목류가 조성된 근린공원이다.

삼봉지구 내 녹지공간 확충을 통해 주민들에게 쾌적한 휴식 환경을 제공하며 주거 및 근로환경 개선에 중요한 역할을 하고 있다.

이경아 산림녹지과장은 "숲 가꾸기 체험을 통해 숲과 나무의 소중함을 다시 한번 되새기는 계기가 됐다"며 "앞으로도 녹음이 살아 숨 쉬는 생태도시 완주 조성을 위해 지속적으로 관리와 지원을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>