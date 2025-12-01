본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완주군 '숲 가꾸기 1일 체험행사' 진행

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.01 16:54

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

완주삼봉지구 내 근린공원 감돌숲공원

전북 완주군이 '숲 가꾸기 기간'을 맞아 지난달 28일 완주 삼봉지구 내 근린공원 감돌숲공원에서 '숲 가꾸기 1일 체험행사'를 진행했다.


1일 군에 따르면 이번 행사에는 완주군청 산림부서 공무원과 완주군산림조합 직원 등 24명이 참여해 감돌숲공원에 식재된 수목 300여 주에 산림용 고형 복합비료를 시비하는 관리 작업을 실시했다.

완주군 '숲 가꾸기 1일 체험행사' 진행
AD
원본보기 아이콘

참석자들은 병충해 발생 여부, 훼손 및 고사목 존재 여부 등을 세밀하게 점검하며 공원 내 수목의 건강 상태를 꼼꼼하게 살폈다.

숲 가꾸기 체험이 진행된 감돌숲공원은 스트로브잣나무·전나무·느티나무 등 21종 2,422주의 교목류와 회양목·사철나무 등 16종 3만 4,620주의 관목류가 조성된 근린공원이다.


삼봉지구 내 녹지공간 확충을 통해 주민들에게 쾌적한 휴식 환경을 제공하며 주거 및 근로환경 개선에 중요한 역할을 하고 있다.


이경아 산림녹지과장은 "숲 가꾸기 체험을 통해 숲과 나무의 소중함을 다시 한번 되새기는 계기가 됐다"며 "앞으로도 녹음이 살아 숨 쉬는 생태도시 완주 조성을 위해 지속적으로 관리와 지원을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내란특검, 비상계엄 ‘檢 선관위 출동 의혹’ 대검 압수수색

새로운 이슈 보기