본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

뽀로로와 함께 국가유산 여행…어린이용 여권 2일 공개

이종길기자

입력2025.12.01 13:18

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복궁·병산서원 배경 그림으로 구성

뽀로로 어린이용 방문자 여권 및 여권가방

뽀로로 어린이용 방문자 여권 및 여권가방

AD
원본보기 아이콘

국가유산청과 국가유산진흥원은 뽀로로와 협업해 만든 '국가유산 방문 캠페인' 어린이용 방문자 여권을 2일 공개한다.


국가유산 방문 캠페인은 세계유산 및 인류무형유산을 중심으로 구성된 국가유산을 방문하는 행사다. 방문자는 매월 10일과 20일 캠페인 홈페이지에서 여권을 신청하고, 전국 일흔여섯 거점에서 도장을 받는다.

어린이용 방문자 여권은 경복궁 경회루, 안동 병산서원 등 대표 유산을 배경으로 한 뽀로로와 친구들 그림으로 구성됐다. 2일 오후 2시부터 캠페인 누리집에서 1인당 한 부씩 신청할 수 있다. 기존 신청자도 재신청이 가능하다.


한편 국가유산진흥원은 뽀로로가 국가유산을 여행하며 방문자 여권에 도장을 찍는 노래 '뽀로로와 함께 도장 콩콩'을 2일 오전 8시 뽀로로 공식 유튜브 채널에서 공개한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기