뽀로로와 함께 국가유산 여행…어린이용 여권 2일 공개

경복궁·병산서원 배경 그림으로 구성

국가유산청과 국가유산진흥원은 뽀로로와 협업해 만든 '국가유산 방문 캠페인' 어린이용 방문자 여권을 2일 공개한다.

국가유산 방문 캠페인은 세계유산 및 인류무형유산을 중심으로 구성된 국가유산을 방문하는 행사다. 방문자는 매월 10일과 20일 캠페인 홈페이지에서 여권을 신청하고, 전국 일흔여섯 거점에서 도장을 받는다.

어린이용 방문자 여권은 경복궁 경회루, 안동 병산서원 등 대표 유산을 배경으로 한 뽀로로와 친구들 그림으로 구성됐다. 2일 오후 2시부터 캠페인 누리집에서 1인당 한 부씩 신청할 수 있다. 기존 신청자도 재신청이 가능하다.

한편 국가유산진흥원은 뽀로로가 국가유산을 여행하며 방문자 여권에 도장을 찍는 노래 '뽀로로와 함께 도장 콩콩'을 2일 오전 8시 뽀로로 공식 유튜브 채널에서 공개한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



