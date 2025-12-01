대전교육청, 내년 '특성화고' 지원자 대폭 증가

충남기계공고 등 특성화고 10개교 전체 모집정원 1674명 대비 1747명 지원



신기술 중심 학과 신설·매력적인 학과 개편으로 특성화고에 대한 인식 개선

대전교육청의 내년 특성화고 지원자가 4차 산업혁명 시대에 부합하는 신기술 중심 학과 신설, 매력적인 학과 개편 등으로 학생들이 특성화고에 대한 인식이 개선돼 지원자가 대폭 증가했다.

2026학년도 대전지역 특성화고등학교 원서접수 결과 지원자가 총 1747명으로 집계돼 지난해 1644명 대비 103명 늘었다.

올해 충남기계공고 등 대전 특성화고 10교 전체 모집정원 대비 104.4%의 지원율을 보였다. 이는 작년 대비 뚜렷한 개선으로, 특성화고에 대한 학생과 학부모들의 관심이 많이 증가했음을 보여준다.

지원자 증가 원인은 교육부 협약형 특성화고 2교 선정으로 국가 차원의 지원을 통해 특성화고의 경쟁력 강화와 산업 맞춤형 교육과정 운영으로 학생들의 진로 선택 폭을 확대했다.

아울러 지역산업, 대학 등과 연계한 특화 교육과정을 운영하는 대전형 협약형 특성화고 4교를 선정 운영해 지역 맞춤형 인재 양성에 대한 관심도 증가한 것으로 파악된다.

대전시교육청은 최신 기자재 확충과 학습 환경 개선을 통해 학생과 학부모의 만족도 제고와 4차 산업혁명 시대에 부합하는 신기술 중심 학과 신설, 매력적인 학과 개편으로 학생들이 특성화고에 대한 인식이 개선되도록 적극적으로 지원했다.

대전시교육청 김영진 과학직업정보과장은 "이번 결과는 특성화고의 경쟁력 강화와 학생들의 다양한 진로 선택 기회 확대에 대한 신호"라며 "앞으로도 신기술 기반 학과 개편과 교육환경 개선을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>