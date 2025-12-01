본문 바로가기
안산시 야간 축제 '겨울 빛의 나라' 7일 개막

정두환기자

입력2025.12.01 10:58

2개월간 안산문화광장 화려한 조명 설치
회전목마·스노우 쇼·체험 프로그램 운영

경기도 안산시 단원구 고잔동의 안산문화광장이 2개월간 화려한 빛으로 물든 겨울밤을 선사한다.

안산시 야간 축제 '겨울 빛의 나라' 7일 개막
안산시는 안산문화광장 일대에서 열리는 겨울 야간 축제 '2025 안산 겨울 빛의 나라'를 오는 7일 개막한다고 1일 밝혔다.


내년 1월 31일까지 두 달 가까이 열리는 이 축제에서는 안산문화광장 내 '물의 광장'부터 '갤러리 광장'에 이르는 약 1㎞ 구간을 빛 조형물과 다채로운 포토존으로 구성한다.

축제는 7일 오후 4시 50분 안산문화광장 썬큰광장에서 열리는 점등식으로 시작된다. 개막식에서는 안산시립합창단의 식전공연을 비롯해 점등 퍼포먼스, 가수 호림과 핫 서커스 아트네이블의 공연이 선보인다. 이날 축제 공식 인스타그램에서는 선착순으로 팔로워 900명에게 호빵을 증정하는 이벤트도 진행된다.


축제 기간에는 ▲회전목마▲체험 프로그램 ▲특별공연 ▲스노우 쇼 ▲소원박스 & 플로어컬링 등 다양한 부대 행사도 열린다. 광장에는 시 승격 40주년 기념 빛 조형물도 설치될 예정이다.


시는 축제 기간 중 안전한 행사 진행을 위해 시설 점검과 현장 순찰을 강화할 방침이다. 축제에 대한 자세한 내용은 안산시청 및 안산문화재단 공식 누리집, 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

이민근 안산시장은 "시민들에게 위로와 감사의 마음을 전하기 위해 이번 축제를 마련했다"며 "축제의 마지막까지 시민 불편이 없도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
