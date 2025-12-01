'49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위' TIGER ETF, 연말 감사제

미래에셋자산운용은 올해 'TIGER ETF'에 보내준 고객들의 성원에 보답하고자 '2025 TIGER ETF 연말 감사제'를 오는 25일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

이벤트는 '2025년 개인 투자자들에게 가장 사랑받은 TIGER ETF TOP10'을 대상으로 한다. TIGER ETF는 2021년 11월 이후 현재까지 월말 기준 49개월 연속 개인 투자자 점유율 1위를 유지하고 있다. 미래에셋자산운용은 이벤트를 통해 올해도 변함없이 TIGER ETF를 사랑해 준 많은 투자자에게 감사의 뜻을 표할 계획이다.

2025년 TIGER 개인 순매수 TOP10 ETF에는 글로벌 대표 지수부터 인공지능(AI)·반도체·전력·로봇 등 신성장 산업, 금현물 테마까지 다양한 TIGER ETF 라인업이 포함됐다. 'TIGER 미국S&P500 ETF'가 1위를 차지했다. 해당 ETF의 11월 21일 기준 올해 개인 누적 순매수는 2조 7172억원으로, 지난해에 이어 국내 개인 투자자가 가장 많이 선택한 ETF에 올라있다.

미국 대표지수 ETF의 양대 축인 'TIGER 미국나스닥100 ETF' 역시 존재감을 과시하며 상위권에 이름을 올렸다. 해당 ETF는 지난 10월 상장 15주년을 맞이한 국내 최장수 미국 투자 ETF다. 상장한 이후 현재까지 1500% 넘는 누적수익률을 보여주며 '장기투자 대표 ETF'로 자리매김했다.

글로벌 유동성 확대와 정부의 증시 부양책 등에 힘입어 코스피 지수가 사상 최초로 4000선을 돌파하면서 'TIGER 200 ETF'도 많은 사랑을 받았다. 연 0.05%의 저렴한 총보수와 풍부한 유동성을 바탕으로 코스피 대표지수 ETF의 경쟁력을 확인했다.

안전자산, 특히 금 투자가 인기를 끌며 'TIGER KRX금현물 ETF'로 꾸준한 매수세가 유입됐다. 'TIGER 조선TOP10 ETF'가 한미 조선 협력 'MASGA' 프로젝트의 대표 수혜 ETF로 꼽히며 높은 순매수를 기록했다.

AI 산업이 꾸준한 성장세를 보이며 혁신성장 테마형 TIGER ETF도 주목받았다. 'TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF'를 비롯해 ▲TIGER 반도체TOP10 ETF ▲TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF ▲TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF 등이 대표적이다. 아울러 꾸준한 월배당을 제공하는 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF'도 인기를 끌었다.

이벤트는 TIGER개인 순매수 TOP10 ETF를 올해 10주 이상 매수한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이달 말 추첨을 통해 골드바 5돈, LG 스타일러, 아이폰 17 Pro, 티파니 목걸이 등 푸짐한 경품을 제공한다. TIGER ETF 공식 유튜브와 SNS에서 설문 이벤트를 통해 총 100명을 추첨해 스타벅스 기프트카드를 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 ETF연금플랫폼 성태경 대표는 "TIGER ETF는 글로벌·성장형·안정형 등 다양한 영역에서 투자자들의 니즈를 충족시키며 개인 투자자가 가장 많이 선택하는 ETF 브랜드로 자리 잡았다"고 말했다.

이어 "앞으로도 투자자들의 가장 든든한 투자 파트너로서 신뢰에 부응하기 위해 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 고객의 평안한 노후를 위한 '킬러 프로덕트'를 지속해서 제공해 나가겠다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



