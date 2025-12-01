본문 바로가기
마이리얼트립, 초특가 프로모션 '마리특' 실시…"항공·숙박 등 최대 90%"

최호경기자

입력2025.12.01 09:27

대한항공·진에어·에티하드항공 전 노선 특가

마이리얼트립은 오는 7일까지 연말 맞이 초특가 프로모션 '마리특'을 실시한다고 1일 밝혔다.


마리특은 여행 수요가 몰리는 시기에 맞춰 진행되는 두 번째 초특가 프로모션이다. 항공·숙박·패키지·액티비티·투어·티켓 등 전 카테고리에서 최대 90% 할인 혜택과 약 1000여개의 특가 상품을 선보인다.

마이리얼트립은 오는 7일까지 연말 맞이 초특가 프로모션 '마리특'을 실시한다. 마이리얼트립

특히 항공권 부문에서는 대한항공·진에어·에티하드항공과 전 노선 특가가 마련됐다. 일본, 중국, 동남아, 괌, 유럽, 아프리카, 미국의 주요 장·단거리 노선에 최대 30% 할인을 적용해 연말·연초 인기 구간 중심으로 선택 폭을 넓혔다. 신규 출시한 일본 인기 여행지(오키나와·규슈·북해도) 렌터카 상품에는 20% 할인 혜택을 제공한다.

제휴 서비스도 확대됐다. 마이리얼트립은 짐 배송 플랫폼 '굿럭', 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'와 협업해 여행 중 짐 보관 및 세탁 서비스를 지원한다. ▲여행 크리에이터가 구성한 '인플루언서 단독특가 마켓' ▲매일 밤 8시 오픈하는 '라이브 반짝특가' ▲무제한 참여 가능한 '0원 래플' ▲숙박 및 투어·액티비티 할인 쿠폰 ▲최대 6만원 제휴카드 혜택 등 다양한 참여형 이벤트와 추가 혜택도 선보인다.


마이리얼트립 관계자는 "1차 특가 이벤트의 큰 호응에 힘입어 초특가 프로모션 전체 구성을 마리특으로 리브랜딩하고, 연말 성수기에 맞춰 선보였다"며 "항공·숙박부터 액티비티까지 여행 전 과정에서 실질적인 할인 혜택을 제공해 연말 여행 계획을 지원하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
