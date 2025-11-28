중국·고려인 동포 4명 중 1명 "혐오·차별 심해"

이민정책연구원, 국내 거주 2000명 조사

"자부심 느껴" 고려인 52%·중국동포 40%

한국에 거주하는 중국 동포와 고려인 동포 4명 중 1명은 한국 사회에서 동포에 대한 혐오·차별을 심하게 느낀다는 조사 결과가 나왔다.

이민정책연구원은 28일 열린 '2025 이민데이터 세미나'에서 올해 8~10월 서울 영등포구 대림동과 경기 안산·시흥 지역에 거주하는 중국 동포 1200명, 고려인 동포 800명을 대상으로 실시한 대면 조사 결과를 공개했다.

이주배경 학생이 많은 서울 구로구의 한 중학교에서 학생들이 혐오 중단 캠페인을 벌이는 모습.

조사에 따르면 '지난 1년간 한국 사회에서 동포에 대한 혐오 차별이 심했다'고 응답한 중국 동포와 고려인은 각각 23.7%, 23.4%로 나타났다. 동포로서의 자부심은 고려인이 중국 동포보다 높았다. '한국 사회에서 동포로서 자부심을 느낀다'고 답한 고려인 동포는 52.4%, 중국 동포는 40.2%로 집계됐다.

한국 사회에 대한 소속감은 중국 동포가 더 강하게 느끼는 것으로 조사됐다. '한국 사회에 소속감을 갖고 있다'고 답한 중국 동포는 43.1%로, 고려인(37.0%)보다 6.1%포인트 높았다. '출신국에 소속감을 갖고 있다'는 응답 역시 중국 동포(44.0%)가 고려인(37.7%)보다 많았다.

한국으로 이주한 가장 큰 이유로는 두 집단 모두 '취업 및 경제활동'을 꼽았다. 취업률은 중국 동포가 88.0%, 고려인이 62.8%로 조사됐다. 이들이 종사하는 산업을 보면, 중국 동포는 숙박 및 음식점업, 제조업, 도매 및 소매업, 건설업 순으로 나타났다. 고려인은 제조업이 압도적으로 높았으며, 이어 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 건설업 순이었다.

수입은 고려인이 중국 동포보다 많은 것으로 조사됐다. 사업체에 고용된 이들의 경우, 고려인의 월평균 임금(세후)은 337만원으로 중국 동포의 263만원보다 74만원 많았다. 자영업자 수익 역시 고려인(345만원)이 중국 동포(291만원)보다 많았다. 다만 '한국에 금융자산이 없다'고 밝힌 고려인은 55.0%로, 중국 동포(26.7%)의 두 배 이상이었다.

동포 신분이 불리하게 작용하는 경제 활동 분야로는 두 집단 모두 '(직장 내) 승진'을 꼽았다.

자신을 중상위층으로 인식하는 비율은 고려인(64.4%)이 중국 동포(37.2%)보다 곱절 가까이 많았다. 한국 사회에서 사회적 지위를 판단하는 가장 중요한 요소로는 중국 동포는 '직업'을, 고려인은 '한국어 능력'이라고 답했다.

한국어 능력을 스스로 평가했을 때 중국 동포의 45%는 '상급'이라고 답했다. 반면 고려인의 49.7%는 '하급'이라고 답했다. 실제 가정에서 한국어를 사용하는 비중은 중국 동포(56%) 고려인(25%)보다 2배 이상 많았다.

가장 많이 거주하는 주택 형태에도 차이가 있었다. 고려인(77.6%)은 월세, 중국 동포(42.5%)는 전세에 거주하는 것으로 조사됐다. 행복 주택이나 임대주택 등 한국 정부가 제공하는 곳에 거주하는 비율은 고려인 2.4%, 중국 동포 0.8%에 그쳤다.

연구진은 "동포의 사회적 기여를 조명하고 부정적인 인식을 개선하는 노력이 필요하다"며 "한국어 교육을 강화해 언어 장벽을 해소하는 한편, 이들이 불이익을 겪지 않도록 법적·제도적으로 노력해야 한다"고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



