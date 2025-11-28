본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한은행 땡겨요, 서울시-11개 피자·햄버거 프랜차이즈와 상생협약

김혜민기자

입력2025.11.28 14:50

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행이 공공배달앱 '땡겨요'를 통해 11개 피자·햄버거 프랜차이즈를 지원한다.

지난 27일 서울시청에서 '서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자 햄버거 프랜차이즈 상생 협약'을 체결하고 김기흥 신한은행 영업추진2그룹장(오른쪽 일곱번째), 김태균 서울특별시 행정1부시장(오른쪽 여덟번째), 한국프랜차이즈산업협회 및 11개 피자햄버거 프랜차이즈 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

지난 27일 서울시청에서 '서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자 햄버거 프랜차이즈 상생 협약'을 체결하고 김기흥 신한은행 영업추진2그룹장(오른쪽 일곱번째), 김태균 서울특별시 행정1부시장(오른쪽 여덟번째), 한국프랜차이즈산업협회 및 11개 피자햄버거 프랜차이즈 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

AD
원본보기 아이콘

신한은행은 지난 27일 서울시청에서 서울시, 한국프랜차이즈산업협회, 11개 피자·햄버거 프랜차이즈와 이같은 내용의 상생협약을 체결했다고 28일 밝혔다.


'땡겨요'는 2%의 낮은 중개수수료, 빠른 정산, 다양한 할인혜택 등 소비자와 가맹점 모두에게 혜택이 돌아가는 서비스를 슬로건으로 신한은행이 운영하는 대표적인 상생 모델이다.

이번 협약을 통해 신한은행 '땡겨요'는 프랜차이즈 B2B 가맹지원, 가맹점 확대를 위한 공동 마케팅, 할인 쿠폰 발행 등 프로모션을 중심으로 상호 협력을 지속 강화할 계획이다. 협약에 참여한 프랜차이즈사는 도미노피자, 피자헛, 롯데리아, 버거킹, 노브랜드버거, 파파존스피자, 청년피자, 피자알볼로, 노모어피자, 피자마루, 7번가피자 등이다.


신한은행 관계자는 "서울배달플러스 땡겨요의 운영사로서 서울시 및 유관 기관과 원활한 소통을 진행하고 공공배달앱의 역할을 성실히 수행하겠다"며 "앞으로도 '땡겨요' 브랜딩을 강화하고 모든 이해관계자에게 혜택을 제공하는 플랫폼을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기