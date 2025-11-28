본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

기금 빼돌려 도박한 광주 신보재단 직원 징역형 집행유예

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.28 13:59

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주지방법원 전경.

광주지방법원 전경.

AD
원본보기 아이콘

기금을 빼돌려 인터넷 도박을 한 공공 금융기관 직원에게 징역형의 집행유예가 내려졌다.


광주지법 형사11부(김송현 부장판사)는 28일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 기소된 A(30대) 씨에게 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고했다. 재판부는 160시간의 사회봉사 명령도 내렸다.

A씨는 광주신용보증재단에 재직하며 결산·회계 등 업무를 담당했던 지난해 29회에 걸쳐 총 13억5,000여만원을 자신의 금융계좌로 빼돌린 혐의로 기소됐다.


그는 이 돈을 인터넷 도박 자금으로 쓰고, 결산일에 맞춰 다시 채우기를 반복했다.


A씨의 행위는 관계기관 내 유사한 비위 사고가 발생해 전수조사가 이뤄지면서 적발됐다.

재판부는 "수법과 규모 등 죄질이 가볍지 않지만, 피해 자금이 단시일 내 회복된 점 등을 고려했다"고 판시했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기