본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민카드, 연말까지 해외호텔·에어비앤비 예약할인 행사

문채석기자

입력2025.11.28 10:22

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민카드 전용 아고다 페이지 해외호텔 예약시 최대 10% 할인
국민비자카드로 에어비앤비 100달러 이상 결제시 10% 환급

KB국민카드는 겨울방학을 맞아 해외호텔과 에어비앤비 숙소 예약 할인 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.


KB국민카드, 연말까지 해외호텔·에어비앤비 예약할인 행사
AD
원본보기 아이콘

KB국민 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 고객 대상으로 아고다 최대 10% 즉시할인 행사를 다음 달 31일까지 진행한다.

KB페이 애플리케이션 이벤트 내 KB국민카드 전용 아고다 페이지에서 해외호텔 예약 후 미국달러로 결제하면 최대 10%를 즉시 할인해준다.


감성숙소 예약 에어비앤비, 최대 10% 페이백! 행사도 다음 달 31일까지 진행한다. 응모 후 KB국민 비자 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨 제외)로 에어비앤비에서 100달러 이상 결제하면 KB페이 외화머니 10달러를 제공한다.


KB국민 마스터 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 고객 대상 에미레이트항공 최대 14만원 즉시 할인 행사는 내년 1월31일까지 한다.

KB페이 이벤트 내 바로가기를 통해 접속한 페이지에서 인천 출발, 두바이 혹은 유럽 전역 왕복 항공권을 결제할 때 프로모션 코드 KRMCC25를 입력하면 이코노미 최대 9만원, 비즈니스 최대 14만원을 깎아준다.


KB국민 트래블러스 체크카드 고객 대상으로는 다음 달 31일까지 트래블러스체크카드 캐시백 혜택모음.zip 이벤트를 하고 있다.


KB페이 이벤트 페이지 내 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드 등록 후 일본 백화점, 중국 알리페이, 유럽 쇼핑몰 등 행사 대상 가맹점에서 이용하면 최대 10%를 환급해준다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기