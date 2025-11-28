[특징주]'기업가치 제고 계획 발표' 세방전지, 4.65%↑

기업가치 제고 계획을 발표한 세방전지 세방전지 004490 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 2,400 등락률 +3.72% 거래량 96,531 전일가 64,500 2025.11.28 10:09 기준 관련기사 [클릭 e종목]"세방전지, 개선된 주주환원 정책은 주가 저평가 의미"[특징주]'하이브리드·전기차 성장 수혜' 세방전지, 4.81%↑[클릭 e종목]"세방전지, 납축전지 공급 부족‥목표가 상향 계획" 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 오름세다.

28일 오전 9시18분 기준 세방전지는 전 거래일 대비 3000원(4.65%) 상승한 6만7500원에 거래됐다.

전날 사측은 '기업가치 제고 계획'을 발표하며 배당 성향을 25%로 상향하고, 전체 주식의 1%(14만주)도 소각할 예정이라고 밝혔다. 성장성 부문에선 2028년까지 4개년에 걸쳐 연평균 7%의 매출성장률을 목표로 잡았다. 수익성 측면에선 2028년까지 자기자본이익률(ROE)을 10% 이상으로 유지하는 게 목표다.

이날 송선재 하나증권 연구원은 "핵심적인 내용은 배당 성향의 상승"이라며 "세방전지가 올해 결산부터 배당 성향을 25%로 상향하면서, 내년 4월 지급될 올해 주당배당금은 약 2400원으로 예상된다. 전날 종가 기준으로 보면, 기대 배당수익률은 3.7%가 된다"고 말했다.

그러면서 "주주환원 정책의 상향은 과도한 현금 보유로 자본배치 측면에서 할인받던 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)에 긍정적인 기여를 할 것"이라며 "외형 성장 등을 종합적으로 고려할 때, 현재 주가는 저평가된 상태"라고 전했다.





김대현 기자



