본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"세방전지, 개선된 주주환원 정책은 주가 저평가 의미"

장효원기자

입력2025.11.28 07:17

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"세방전지, 개선된 주주환원 정책은 주가 저평가 의미"
AD
원본보기 아이콘

하나증권은 28일 세방전지 에 대해 개선된 주주환원 정책은 주가의 저평가를 의미한다고 분석했다.


송선재 하나증권 연구원은 "이번 기업가치 제고 계획의 핵심은 배당성향을 25%로 상향하는 것이며 전체 주식의 1%도 소각할 예정"이라고 밝혔다. 회사는 2025년부터 2028년까지 4개년간 연평균 7%의 매출 성장률을 목표로 제시하고, 2028년까지 자기자본이익률(ROE)을 10% 이상 유지하겠다는 계획도 함께 내놓았다.

세방전지는 산업 수요 성장을 기반으로 생산라인 증설과 효율화를 추진하며 수익성을 강화할 방침이다. 더불어 AGM 확대 및 고성능 신제품 개발, EV 전지 신사업 경쟁력 확대 등 기술 고도화 전략도 병행한다. 해외 유통거점을 추가 확보해 글로벌 OE 시장 점유율을 확대하고, IR 소통 강화로 투명성과 주주 신뢰를 제고하겠다는 목표도 명확히 했다.


주주환원 측면에서 변화가 가장 두드러진다. 세방전지는 2024년 주당 1100원을 배당해 9.1%의 배당성향을 기록했는데, 내년 결산부터 이를 25%로 상향한다. 송 연구원은 "2026년 4월 지급될 2025년 주당배당금은 약 2400원으로 예상되며 이는 현재 주가 대비 기대 배당수익률 3.7% 수준"이라고 설명했다. 기존 자기주식 중 1%(14만주)를 소각해 총 주주환원 수익률은 4.2%에 달할 전망이다.


한편 세방전지의 3분기 누적 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 +8%, -19%를 기록했다. 전기차 수요 둔화로 배터리 모듈 사업은 약세였지만, 본업인 축전지 부문에서는 AGM 제품 확대에 따른 믹스 개선 효과가 이어지고 있다. 통상임금과 원재료 가격 급등, 관세와 환율 영향으로 수익성이 압박받았으나 관련 요인들은 점차 완화될 것이라는 진단이다.

송 연구원은 "주가수익비율(PER) 6배 대의 낮은 밸류에이션과 개선된 주주환원 정책(배당성향 상승+자기주식 소각)을 감안할 때 주가는 저평가된 상태"라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 화재' 순직 소방관에 애도 물결 10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기