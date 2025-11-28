SBI저축은행, 이주열 전 한은총재 초청 토크콘서트 개최

주니어 직원 대상…교육·소통 프로그램 확대

SBI저축은행은 지난 26일 주니어 직원들을 대상으로 명사 초청 토크콘서트를 진행했다고 28일 밝혔다.

이주열 전 한국은행 총재가 SBI저축은행 직원들을 대상으로 강연하고 있다. SBI저축은행 AD 원본보기 아이콘

금융인의 보석 같은 선배 주얼리와 함께하는 토크콘서트라는 명칭으로 이주열 전 한국은행 총재를 초청해 행사를 개최했다. SBI저축은행 주니어 직원 60여명과 서울 종로구 관훈동 클럽806에서 했다.

SBI저축은행은 주니어들이 급변하는 금융산업 환경 속에서 거시경제 및 금융산업 트렌드에 대한 이해도를 높이고, 금융전문가이자 리더로 성장하는 발판을 마련하기 위해 행사를 기획했다.

이 전 총재는 강연에서 한국은행의 역할, 한국 경제의 현재와 미래, 중앙은행의 시각에서 바라본 금융정책, 디지털 전환이 가져올 금융산업 변화 등 주제를 중심으로 현실적 분석과 통찰을 공유했다.

세계 경제 불확실성 확대, 금리 사이클 변화, 금융안정의 중요성 등 핵심 이슈를 짚으며 금융업 종사자에게 필요한 사고의 폭과 장기적 관점에 대해 강조했다.

이어 진행된 주얼리 선배와 함께하는 열린 대화 시간에는 직원들에게 업무 노하우와 실제 경험을 기반으로 한 조언을 전했다. 직원들은 자유로운 질의응답을 통해 조직 적응, 직무 고민, 커리어 개발 등에 대해 활발히 소통했다.

SBI저축은행 관계자는 "토크콘서트를 통해 주니어 직원들의 금융·경제에 대한 통찰을 키우고 소통을 통해 직원들에게 실질적 도움을 줬다"며 "앞으로도 조직 구성원들이 금융전문가로 성장하도록 교육과 소통 프로그램을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



