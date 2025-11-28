부산힘찬병원, 척추 수술 환자 초청 간담회 개최

수술 후 관리·재활 노하우 공유

부산힘찬병원(병원장 김태균)은 지난 27일 병원 대강당에서 척추 수술 환자 초청 간담회를 열고 수술 후 관리와 재활 방법을 공유하는 시간을 마련했다.

부산힘찬병원이 척추 수술 환자 초청 발전위원 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산힘찬병원 제공

이 간담회에는 김경준 척추센터장(신경외과 전문의)에게 척추 질환 수술을 받은 환자와 보호자 등 20여명이 참석했다.

김 센터장은 ▲수술 후 통증 조절 요령 ▲올바른 움직임과 재활 운동법 ▲장기적 관리 방법 등을 상세히 설명하며 환자들의 현재 회복 상태를 꼼꼼히 점검했다.

참석자들은 평소 궁금했던 수술 후 생활 관리, 운동법, 통증 변화 등 다양한 질문을 자유롭게 제기했고, 김 센터장은 각 환자의 질환과 회복 속도에 맞춘 맞춤형 답변을 제공해 호응을 얻었다.

김경준 센터장은 척추협착증, 허리디스크 등 대표적 척추 질환의 원인을 설명하며 "척추 수술은 통증을 줄이고 일상으로 복귀하기 위한 중요한 치료지만, 수술 이후의 관리가 회복에 더 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "환자들이 건강한 척추 기능을 오래 유지할 수 있도록 세심한 교육과 지속적인 소통을 이어가겠다"고 말했다.

이날 간담회에 참석한 한 환자는 "몇 년 동안 걷기도 힘들 만큼 아팠는데 수술 후 통증이 크게 줄어 몸이 한결 가벼워졌다"며 "진료실을 넘어 회복 과정까지 끝까지 챙겨주시는 점이 정말 감사하다"고 소감을 말했다.

퇴행성 척추질환은 고령층에서 흔하게 나타나는 질환으로, 심하면 다리 저림과 허리 통증으로 보행이 어려워지기도 한다.

부산힘찬병원은 최소침습 척추내시경(UBE)과 미세현미경 수술 등 정밀도가 높은 척추 치료법을 적용하며 환자의 통증 감소와 빠른 일상 복귀를 돕고 있다. 주치의별 수술 환자 간담회, 정기 건강 상담, 수술 후 맞춤 관리 프로그램 등 환자 중심의 사후 관리 시스템을 지속 강화해 나갈 계획이다.





