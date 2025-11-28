홍콩 화재 참사에도 '마마 어워즈' 예정대로 개최…"추모하고 기부"

CJ ENM 제공 AD 원본보기 아이콘

홍콩 아파트 화재로 대규모 인명 피해가 발생한 가운데 CJ ENM이 대중음악 시상식 '2025 마마 어워즈'(MAMA AWARDS)를 예정대로 진행하기로 했다.

CJ ENM은 27일 "화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기하고 있다"며 "'서포트 홍콩'(Support Hong Kong) 메시지를 더해 추모 시간을 마련하고 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

'마마 어워즈'는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린다. 출연진 대부분은 이미 현지에 도착해 리허설을 마쳤다.

가요계에 따르면 CJ ENM은 이날 오전 출연진 측에 "상황의 심각성을 인지하고 있으며 대응 방안을 논의 중"이라고 안내했다. 논의 과정에서 불꽃·특수효과와 일부 무대를 조정하고, 레드카펫 행사는 취소된 것으로 알려졌다. 홍콩 영자지 더 스탠더드는 "오프닝에 묵념이 추가되고 시상식은 녹화 방식으로 방영될 예정"이라고 보도했다.

그러나 26일 북부 타이포 지역 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트(Wang Fuk Court)'에서 발생한 화재로 사망 55명, 실종 300여명 등 대형 피해가 이어지면서 참사 직후 대규모 음악 시상식을 강행하는 것이 적절한지에 대한 우려도 제기됐다. 화재 발생 지역은 공연장과 약 20km 떨어져 있다.

CJ ENM은 "음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿는다"며 "끝까지 책임감을 갖고 최선을 다해 시상식을 준비하겠다"고 전했다.

올해 시상식에는 베이비몬스터, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 제로베이스원, 투어스(TWS), 하츠투하츠, 지드래곤 등 다수의 K팝 아티스트가 참여한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



