본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]넥스트바이오메디컬, 美 의료기기 시장 진출 기대감에 신고가

김진영기자

입력2025.11.27 13:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넥스트바이오메디컬 이 오후 장에서도 강세를 이어가고 있다.


27일 오후 1시 40분 기준 넥스트바이오메디컬은 전일 대비 9.26%(7100원) 뛴 8만3800원에 거래되고 있다. 장중 8만9600원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 자체 개발한 혈관색전용 의료기기 '넥스피어'가 미국 식품의약청(FDA) 사전 제출 절차를 완료했다는 소식이 전해지며 투자심리를 자극했다. 앞서 넥스피어는 한국 식품의약품안전처(MFDS)와 유럽 CE 인증을 확보한 상태로, 이번 FDA와의 사전 협의는 미국 시장 진출을 위한 중요한 단계로 평가된다.


회사에 따르면 넥스피어는 젤라틴 성분을 함유한 친수성 물질로 구성된 혈관 색전용 의료기기다. 혈관 색전술 시 조영제와 혼합해 카테터를 통해 혈관 내에 주입함으로써 표적 부위의 혈류를 일시적으로 차단하는 데 사용된다.

[특징주]넥스트바이오메디컬, 美 의료기기 시장 진출 기대감에 신고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기