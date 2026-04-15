넥스트바이오메디컬, 지혈재·색전재 국책 연구개발 선정

넥스트바이오메디컬 넥스트바이오메디컬 close 증권정보 389650 KOSDAQ 현재가 66,500 전일대비 3,100 등락률 +4.89% 거래량 22,190 전일가 63,400 2026.04.15 09:15 기준 관련기사 [특징주]넥스트바이오메디컬, '넥스피어에프' 日 진출 소식에 9%↑ "넥스트바이오메디컬, 사상 최대 분기 3연속 경신…파이프라인 강화 본격화" [특징주]넥스트바이오메디컬, 美 의료기기 시장 진출 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 은 지혈재·색전재 국책 연구개발(R&D) 과제에 선정됐다고 15일 밝혔다.

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템(DDS) 기술을 기반으로 치료제를 개발하고 완제품을 수출하는 의료기기 기업이다.

중소벤처기업부 과제는 기존 지혈재 '넥스파우더'를 고도화한 융복합 의료제품 개발을 목표로 한다. 넥스트바이오메디컬은 주관기관으로 참여해 혈액응고 물질을 추가한 '넥스파우더티(Nexpowder™-T)' 개발을 추진한다.

기존 물리적 점착 기반 지혈 방식에 화학적 혈액응고 기전을 결합해 지혈 성능을 강화하는 것이 핵심이다. 국내 임상시험을 통해 안전성과 유효성 데이터를 확보한 뒤, 미국 식품의약국(FDA) 임상시험계획(IDE) 승인까지 추진할 예정이다.

한국보건산업진흥원이 주관하는 '국산 의료기기 사용자 임상평가 지원사업'에도 선정됐다. 해당 과제는 의료 현장에서 국산 의료기기의 임상적 유효성과 안전성을 검증하는 데 목적이 있다.

넥스트바이오메디컬은 혈관색전용 보철재 넥스피어에이치를 활용해 근골격계 질환과 관련된 비정상 혈관을 대상으로 실제 임상 환경에서의 유효성 및 안전성을 평가할 예정이다. 특히 수술 후에도 지속되는 통증 사례를 포함한 다양한 환자군을 대상으로 적용 가능성을 확인하고, 이를 기반으로 향후 제품의 적응증 확대를 위한 임상적 근거를 마련한다는 계획이다.

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넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 과제 선정을 통해 제품 경쟁력 강화와 임상 데이터 확보를 동시에 추진할 수 있게 됐다"며 "글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련할 것"이라고 설명했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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