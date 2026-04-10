[특징주]넥스트바이오메디컬, '넥스피어에프' 日 진출 소식에 9%↑
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넥스트바이오메디컬 넥스트바이오메디컬 close 증권정보 389650 KOSDAQ 현재가 66,600 전일대비 5,800 등락률 +9.54% 거래량 95,029 전일가 60,800 2026.04.10 09:30 기준 관련기사 "넥스트바이오메디컬, 사상 최대 분기 3연속 경신…파이프라인 강화 본격화" [특징주]넥스트바이오메디컬, 美 의료기기 시장 진출 기대감에 신고가 [특징주]넥스트바이오, 넥스피어-F 미국 진출 결정적 전환점…임상비용 美 메디케어 통해 보상 의 일본 진출 소식에 주가가 9%대 강세를 보이고 있다.
10일 오전 9시 19분 기준 넥스트바이오메디컬은 전 거래일 대비 9.05%(5500원) 오른 6만6300원에 거래되고 있다.
이날 넥스트바이오메디컬은 일본의 글로벌 의료기기 기업 아사히인텍과 혈관내색전촉진용보철재 넥스피어에프의 일본 판권 계약을 맺었다고 밝혔다. 아사히인텍은 의료기기 전문 기업으로 미국, 유럽, 중국, 인도 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖췄다.
이번 계약은 완제품을 공급하는 방식으로 체결됐다. 혈관내색전촉진용보철재 넥스피어에프는 국내 식품의약품안전처와 유럽 의료기기지침(CE-MDD), 캐나다 보건부 등으로부터 품목 허가를 획득했으며 현재 국내외에서 시판 후 임상시험이 진행되고 있다. 미국 식품의약국(FDA) 허가용 임상시험이 진행 중이며, FDA 허가 획득을 목표로 하고 있다.
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아사히인텍은 일부 만성 통증을 겪고 있는 환자를 대상으로 넥스피어에프의 일본 PMDA 허가용 임상시험을 진행할 예정이다.
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