메디톡스, 임직원 참여 '쓰담쓰담 플로깅 DAY' 개최

"ESG 경영 실천 집중"

바이오제약기업 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 122,300 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 10,457 전일가 121,800 2025.11.27 11:08 기준 관련기사 뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 엘살바도르 품목허가 획득뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 도미니카공화국 허가 획득메디톡스, '2025 ICLAS 서울' 국제학술대회 참가 전 종목 시세 보기 close 가 지난 20일과 26일 충북 오창 1공장, 오송 2공장 인근에서 환경캠페인 '쓰담쓰담 플로깅 DAY'를 개최했다고 27일 밝혔다. 플로깅(Plogging)은 '줍다'는 뜻의 스웨덴어 '플로카 우프'(Plocka upp)와 영어 '조깅'(Jogging)의 합성어로 걷거나 뛰며 쓰레기를 수거하는 대표적 친환경 활동이다.

메디톡스 직원들이 지난 26일 충북 오창 1공장 인근에서 진행된 환경 캠페인 '쓰담쓰담 플로깅 DAY'에 참여해 생활쓰레기를 수거하고 있다. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

메디톡스 임직원 60여명은 이번 행사에서 1, 2공장 주변 산책로와 환호공원, 각리근린공원 일대 생활 쓰레기를 수거했다. 폐현수막을 재활용한 플로깅백 사용으로 쓰레기 배출을 최소화하는 제로웨이스트도 실천했다. 메디톡스는 지난 5월 첫 개최 이후 확대 운영하고 있는 플로깅 행사를 통해 지역사회와 상생협력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

메디톡스 관계자는 "임직원이 직접 참여하는 다양한 사회공헌 활동을 추진하며 지역사회 발전에 기여하고 있다"며 "사회적 가치 창출과 지속가능한 성장을 위해 ESG 경영 실천에 계속 집중할 것"이라고 했다.

한편 메디톡스는 임직원의 ESG 경영 내재화를 목표로 지역사회공헌 활동을 펼치고 있다. 충북 오송에 위치한 어린이집 원아 대상의 체험학습을 정기 운영하고 있으며, 경기도 내 교육취약지역 청소년을 위한 진로 체험 행사도 진행한 바 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>