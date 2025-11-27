기보, '아기·예비 유니콘' 기업 성과 공유회 개최

참여 기업 관계자 등 100여명 참석

IR 피칭 프로그램 등 진행

기술보증기금이 경기 고양시 킨텍스에서 '아기·예비 유니콘 성과공유회 및 IR 행사'를 개최했다고 27일 밝혔다.

제1회 벤처주간 일환으로 진행된 이번 행사는 기보 '아기·예비 유니콘 육성 프로그램'의 주요 성과를 공유하고, 유망 혁신기업이 경쟁력을 알릴 수 있는 자리를 마련해 후속 민간투자 유치를 촉진하기 위해 추진됐다.

아기 유니콘 육성사업은 성장성이 검증된 초기 스타트업을 발굴해 기업가치 1000억원 이상의 예비 유니콘으로 성장할 수 있도록 돕는 프로그램으로, 최대 3억원의 시장개척자금과 최대 50억원의 특별보증을 지원한다. 기보는 이 사업을 통해 2020년부터 현재까지 총 350개 기업을 육성했다. 이 중 18개 기업이 예비 유니콘으로 성장했고, 9개 기업은 코스닥에 상장했다.

예비 유니콘 특별보증 프로그램은 기업가치 1000억원 이상 1조원 미만의 혁신기업을 대상으로 최대 200억원의 특별보증을 제공해 유니콘 기업으로의 도약을 지원하는 제도다. 기보는 이 제도를 통해 2019년부터 현재까지 141개 기업을 지원했다.

이날 행사는 육성 프로그램 참여기업과 투자자, 유관기관 관계자 등 100여명이 참석해 성황을 이뤘다. 지원제도 안내, 성과발표 세션, IR 피칭 프로그램 등이 순차적으로 진행됐다.

성과발표 세션에는 ▲2025년 예비 유니콘으로 선정된 콜로세움코퍼레이션 ▲2021년 예비 유니콘으로 선정돼 코스닥에 상장한 엑셀세라퓨틱스 ▲2023년 아기 유니콘으로 선정된 후 40억원의 투자를 유치한 브이에스팜텍 등 3개사가 참가해 성장 과정과 성과를 소개했다.

이어진 IR 행사에서는 ▲2024년 예비 유니콘 퍼스트바이오테라퓨틱스 ▲2025년 아기 유니콘 다임바이오 및 미스터밀크 등이 자사 기술과 비즈니스 모델을 중심으로 IR 피칭을 진행했다. 현장에서 민간 투자자들과 참여기업 간의 네트워킹도 활발히 이뤄졌다.

김종호 기보 이사장은 "글로벌 유니콘 프로젝트는 수많은 후속 투자 유치와 글로벌 진출을 견인해 온 대표적인 스케일업 프로그램으로 자리매김하고 있다"며 "기보는 앞으로도 아기·예비 유니콘 기업에 대한 지원을 강화해 글로벌 벤처 4대 강국 실현에 기여하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



