대통령실 인근서 70대男 분신시도…병원서 치료 중

생명에는 지장 없어

서울 용산구 대통령실 인근 공원 화장실에서 70대 남성이 분신을 시도해 병원으로 이송된 것으로 알려졌다.

26일 용산경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시10분께 전쟁기념관 맞은편 공원 화장실에서 70대 남성 A씨가 분신을 시도했다는 신고가 접수됐다.

A씨는 화장실 안에서 인화성 물질을 몸에 뿌린 뒤 밖으로 나왔다. 마침 인근을 지나던 경찰관이 이를 발견해 "어디 가시냐"고 묻는 순간 A씨의 몸에 불길이 붙었다. 202경비대 직원이 소화기를 사용해 불을 껐다..

A씨는 얼굴에 2도 화상을 입고 구급차로 병원에 이송돼 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

현장에는 소방 42명, 경찰 8명, 경비 인력 14명 등 총 64명이 동원됐고 추가 피해는 발생하지 않았다．





