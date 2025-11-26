본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

대통령실 인근서 70대男 분신시도…병원서 치료 중

이기민기자

입력2025.11.26 21:34

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생명에는 지장 없어

서울 용산구 대통령실 인근 공원 화장실에서 70대 남성이 분신을 시도해 병원으로 이송된 것으로 알려졌다.


26일 용산경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시10분께 전쟁기념관 맞은편 공원 화장실에서 70대 남성 A씨가 분신을 시도했다는 신고가 접수됐다.

A씨는 화장실 안에서 인화성 물질을 몸에 뿌린 뒤 밖으로 나왔다. 마침 인근을 지나던 경찰관이 이를 발견해 "어디 가시냐"고 묻는 순간 A씨의 몸에 불길이 붙었다. 202경비대 직원이 소화기를 사용해 불을 껐다..


A씨는 얼굴에 2도 화상을 입고 구급차로 병원에 이송돼 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.


현장에는 소방 42명, 경찰 8명, 경비 인력 14명 등 총 64명이 동원됐고 추가 피해는 발생하지 않았다．




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

경찰, '선거법 위반 혐의' 황교안 전 총리 검찰 송치

새로운 이슈 보기