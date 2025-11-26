"바다에 떠다니는 캐리어 내껀데" 여행 왔다가 '날벼락'…휴양섬 가던 페리서 무슨 일

상부 갑판 수하물 미고정…승객 짐 바다로 유실

태국의 휴양 섬으로 향하던 한 페리 선박에서 승객들의 여행 가방이 바다로 떠내려가는 사고가 발생했다.

26일(현지시간) 영국 데일리메일은 "태국 코타오섬에서 코사무이섬으로 향하던 한 페리에서 승객들의 짐이 고정되지 않은 채 운항돼 수십 개가 바다로 떨어져 표류하는 상황이 벌어졌다"고 보도했다.

보도에 따르면 지난 23일 페리에 탑승한 호주 국적의 관광객 앨리스 잠파렐리는 자신의 여행 가방이 바다 위를 떠다니는 모습을 목격했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 장면을 공유했다. 이 영상은 SNS에서 수천 건의 조회 수를 기록하며 주목받았다.

영상에는 여행 가방과 배낭 여러 개가 바다 위에 떠 있는 모습이 담겼다. 잠파렐리는 자막에 "무능한 승무원 때문에 모든 짐을 잃었다"고 적었다.

당시 운항사 측은 상부 갑판에 실린 수하물을 제대로 고정하지 않은 것으로 파악됐다. 여기에 거친 해상 상황이 겹치며 수십개의 가방이 바다로 떨어진 것으로 전해졌다. 일부 승객들의 "뱃머리 부분이 잠기기도 했다"고 말했다.

잠파렐리는 약 5만바트(약 229만원)를 보상받았다고 밝혔다. 그는 "끈질기게 요구한 끝에 받아냈지만, 일부 승객은 보상도 받지 못했고 항공편까지 놓쳤다"고 말했다. 잠파렐리는 결국 자신의 짐은 찾지 못했다.

그는 댓글에서 "페리 직원들은 캐리어 하나가 2만바트(92만원) 이상일 리 없다고 주장했다"며 "실제로는 우리 짐의 가치가 10만바트(458만원) 수준이었다"고 설명했다. 이어 "태국 물가가 호주보다 낮다는 이유로 직원들이 우리의 설명을 대수롭지 않게 여겼다"고 불만을 토로했다.

매체는 "코타오섬과 코사무이섬을 잇는 항로는 특히 우기에는 파도가 거세기로 악명 높은 구간"이라고 전했다.





