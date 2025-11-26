음저협, 유튜브 미청구 저작권료 설명회 연다

한국음작저작권협회. 음저협 제공 AD 원본보기 아이콘

한국음악저작권협회는 유튜브에서 발생한 미청구 잔여사용료(레지듀얼 사용료) 청구 사이트 공개를 앞두고 이용 절차를 안내하는 설명회를 오는 28일 서울 강서구 본관 KOMCA HALL에서 연다고 26일 밝혔다.

레지듀얼 사용료는 유튜브에서 발생한 저작권료 중 권리자가 특정되지 않았거나 2년 이내 청구가 이뤄지지 않아 지급이 보류된 금액을 말한다. 음저협은 2016년 3분기부터 2022년 2분기까지 국내에서 발생한 해당 금액을 유튜브로부터 수령해 관리해 왔으며, 회원 여부와 관계없이 모든 저작권자가 신청할 수 있는 온라인 창구 구축을 추진해 왔다.

올해 말 공개 예정인 청구 사이트는 기존 홈페이지와 별도로 운영되는 전용 시스템이다. 권리자가 직접 대상 여부를 확인하고 청구 절차를 진행할 수 있도록 사용자 중심으로 설계됐으며, PC와 모바일 환경 모두 지원한다. 회원이 아니어도 누구나 청구할 수 있다.

협회는 2026년 1월까지 '집중 신청 기간'을 운영해 권리자 확인·신청·검증을 집중 지원할 계획이다. 설명회에서는 ▲레지듀얼 사용료의 개념과 발생 배경 ▲청구 시스템 구성과 이용 방법 ▲청구 절차 ▲정산 일정 등 실제 신청에 필요한 내용을 안내한다. 참석 대상은 작사·작곡·편곡자 등 저작재산권자와 이를 보유하거나 대리하는 법인·단체다.

음저협 관계자는 "창작자가 불편함 없이 청구 절차를 진행할 수 있도록 화면 구성과 매뉴얼을 세심하게 설계하고 있다"며 "설명회에서 상세히 안내할 예정"이라고 말했다.

참석 신청은 27일까지 협회 홈페이지에서 받는다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



