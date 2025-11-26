삼성복지재단, 한국보육진흥원과 '다양성 존중 프로그램' 성과공유회

25일 삼성아동교육문화센터에서 열려

프로그램 보급 성과 공유…우수사례 시상·발표

다양성 존중이 어린이집에 스며드는 변화 확

삼성복지재단은 한국보육진흥원과 지난 25일 서울 용산구 삼성아동교육문화센터에서 '삼성 다양성 존중 프로그램' 성과공유회를 했다고 26일 밝혔다.

2025 삼성 다양성 존중 프로그램 성과공유회에서 우수사례로 선정돼 상을 받은 수상자들이 단체사진을 촬영하고 있다. 삼성복지재단

이번 행사는 다양성을 존중하는 보육환경을 조성하기 위해 전국 어린이집을 대상으로 마련됐다. 참가자들은 그간 추진해 온 프로그램의 보급 성과를 돌아보고 현장에서 나타난 변화를 함께 나눴다.

삼성 다양성 존중 프로그램은 성, 인종, 문화, 특성 및 취향 등 서로 다른 배경과 경험을 지닌 타인을 편견 없이 수용하는 역량을 기를 수 있도록 개발된 삼성어린이집 특성화 교육프로그램이다.

삼성복지재단은 지난해부터 한국보육진흥원과 협력해 전국 95개 어린이집 원장과 교사 185명을 대상으로 프로그램을 시범 보급했다. 올해는 자율신청을 통해 330개 어린이집 600여명이 참여해 전년보다 약 3배 확대됐다.

참여자들에게는 5~9월 다양성 존중 교육의 핵심 개념인 존중, 소통, 공감, 조절, 배려, 용기를 이해하고 실제 어린이집 상황에 적용해볼 수 있도록 설계된 6회기 교사교육이 제공됐다. 특히 올해는 소그룹 워크숍도 진행해 참여자 간 실천 경험을 공유하며 현장 적용력을 강화했다.

성과공유회는 조용남 한국보육진흥원 원장의 개회사로 시작돼, 김성근 교육부 영유아정책총괄과 과장, 최인 삼성복지재단 상무의 축사가 이어졌다. 이후 프로그램 보급 성과 공유와 우수사례 시상 및 발표, 강사진과 참여자 간의 공감토크 등이 진행되어 현장 경험을 공유하고 실질적인 적용 방안을 모색하는 시간이 진행됐다.

총 126편이 접수된 '다양성 존중 실천·적용 우수사례 공모전'에서 최종 선정된 18편에 대한 시상도 이뤄졌다. 교육부 장관상인 대상은 시립한빛6단지어린이집의 임보람 교사에게 돌아갔다. 이번 성과공유회에서 발굴된 우수사례는 '2025 다양성 존중 프로그램 우수사례집'으로 제작돼 삼성복지재단과 한국보육진흥원 누리집을 통해 연말에 전국 보육 현장에 제공될 예정이다.

행사 이후에는 리움미술관 《이불: 1998년 이후》, 《현대미술 소장품》, 《고미술 소장품》, 《까치호랑이 虎鵲(호작)》 전시를 자유롭게 관람하는 시간도 마련돼, 참여 원장과 교사에게 문화적 휴식과 재충전의 기회를 제공했다.

조용남 원장은 "다양성 존중 교육은 아이들이 일상 속에서 존중과 공감의 태도를 자연스럽게 익히도록 하는 핵심 보육 가치"라며 "보육 교직원의 전문성을 높이고 다양성을 존중하는 보육 환경이 안정적으로 정착될 수 있도록 교육부와 삼성복지재단과의 협력을 한층 더 강화하겠다"고 말했다. 류문형 삼성재단 총괄 부사장은 "미래사회 핵심역량인 다양성 존중이 전국 곳곳의 어린이집에 긍정적인 영향을 주고 있다는 점이 반갑고 해를 거듭할수록 현장의 문화가 달라지고 있음을 실감해 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 다양성을 포용하는 보육문화가 당연한 원칙으로 자리 잡도록 필요한 지원과 협력을 지속해 나가겠다"고 했다.





김형민 기자



