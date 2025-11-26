본문 바로가기
중진공, 대·중소기업 동반성장 유공 '국무총리 표창'

이성민기자

입력2025.11.26 08:59

동반성장평가 3년 연속 최우수 이어 성과 인정
네트워크론·공동사업전환 등 협력 모델 확산

중소벤처기업진흥공단은 전날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '2025 동반성장 주간 기념식'에서 대·중소기업 동반성장 유공 단체분야 국무총리 표창을 받았다고 26일 밝혔다.


대·중소기업 동반성장 유공 포상은 정부가 매년 동반성장 주간을 맞아 대기업과 중소기업 간 상생협력 문화 확산, 공정거래 기반 조성, 공급망 안정화 등 동반성장 생태계 구축에 기여한 기관·기업·개인을 선정해 수여하는 정부 포상이다.

25일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 동반성장 주간 기념식에서 반정식 중진공 지역혁신이사(오른쪽)가 국무총리 표창 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업진흥공단

중진공은 올해 공공기관 동반성장평가에서 3년 연속 최우수 등급을 달성한 데 이어 국무총리 표창까지 받게 됐다.

중진공은 ▲대·중견·우량 중소기업의 협력 중소기업에 단기·저리 생산자금을 지원하는 '동반성장네트워크론' ▲대기업과 중소기업이 보유 역량을 공동 활용해 신사업 전환을 지원하는 '공동사업전환 지원' ▲대·중견기업이 청년 구직자에게 맞춤형 직무교육을 제공하고, 협력 중소기업 취업으로 연계하는 '상생형 일자리 프로그램' 등 다양한 상생협력 사업을 추진하며 동반성장 생태계 활성화에 기여해 왔다.


강석진 중진공 이사장은 "앞으로도 기관의 역량을 결집해 상생협력 모델을 확산하고 더 많은 중소기업이 성장의 기회를 얻을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
