"세탁은 여성에 맡겨라" 옷 라벨 문구에 화들짝…"소재가 독특해서" 해명도 가관

한 소비자, 이상한 느끼고 SNS 게재

"여성한테 세탁을 맡겨? 성차별적 발언"

중국 한 남성 의류 업체가 옷에 성 차별적 세탁 라벨을 붙여 논란이 일었다.

25일 중국 광밍망 등 다수 매체에 따르면 최근 한 소비자는 자신이 구매한 브랜드 의류의 세탁 라벨에 붙은 문구를 보고 이상함을 느끼고 사회관계망서비스(SNS)에 게재했다. 세탁 라벨에는 중국어로 "당신이 사랑하는 여성에게 이 옷의 세탁을 맡기세요. 그녀는 모든 것을 알고 있어요"라고 적혀있다.

이 소비자는 "세탁을 여성에게 맡기라니, 여성이 빨래해야 한다고 생각하는 것은 성차별적 발언"이라면서 "영어 설명도 이상하게 돼 있다"고 불만을 나타냈다.

광밍망은 의류 고객센터에 문의한 결과 "소재가 독특해 쉽게 손상될 수 있어 이렇게 적어 놓은 것"이라는 답변을 들었다고 했다. 고객센터 측은 "일부 남성들은 의류의 소재, 세탁 및 관리에 대한 지식이 부족하지만, 여성들은 세세한 사항에 더 신경을 쓰기에 그렇게 붙인 것 같다"고 해명했다.

하지만 해당 답변에 중국 일부 남성들은 오히려 강한 반발을 드러냈다. 남성들은 댓글에 "남성에 대한 노골적인 차별" "남자도 세탁기 돌릴 줄 아는데 왜 못한다고 생각하지?" "남성들이 아무것도 모른다고 생각하는 게 더 성차별적 발언"이라고 발끈했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>