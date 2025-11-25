본문 바로가기
안규백, 스웨덴·노르웨이 방문…국방·방산 협력 논의

유제훈기자

입력2025.11.25 09:22

韓국방장관으로선 첫 스웨덴 방문

안규백 국방부 장관이 북유럽의 전통적 우방국인 스웨덴·노르웨이를 찾아 국방 및 방산 협력을 논의한다.


25일 국방부에 따르면 안 장관은 오는 26일부터 29일(현지시각)까지 스웨덴과 노르웨이를 잇달아 방문한다. 한국 국방부 장관이 스웨덴을 방문하는 것은 이번이 처음이다.

연합뉴스

연합뉴스

안 장관은 오는 27일엔 폴 욘손 스웨덴 국방장관과 한·스웨덴 국방장관회담을 개최할 예정이다. 이어 오는 28일엔 토레 온슈우스 산드빅 노르웨이 국방부 장관과 한·노르웨이 국방장관회담을 개최한다.

안 장관은 이번 회담을 계기로 한국과 스웨덴 및 노르웨이와의 포괄적 국방교류 협력 강화 방안에 대해 논의하고, 우리나라 방위산업의 우수성을 알리며 적극적인 국방·방산 협력 의지를 강조할 예정이다.


국방부는 "안 장관의 이번 방문은 스웨덴, 노르웨이 양국과 국방 및 방산 분야에서 호혜적인 협력을 심화·발전시키고, K-방산의 북유럽 진출기반을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "이번 회담에선 국방·방산 협력 외에 한반도 및 역내 평화와 안정을 위한 전략적 협력 강화 방안에 대해서도 논의할 예정"이라고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
