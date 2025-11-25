“대학이 곧 스타트업 본사”… 동명대 창업학과, 신입생 On-Boarding Day!

'취업이 아닌 창업'. 동명대 창업학과 신입생들에게는 입학과 동시에 기업의 문을 여는 특별한 미션이 생겼다.

동명대 창업학과는 신입생들이 전공과 학과 문화를 이해하고 초기에 창업 역량을 갖출 수 있도록 돕기 위해 지난 11월 22일 본관107호에서 2025학년도 신입생 'On-Boarding Day'를 개최했다.

창업학과 신입생 환영회. 동명대 제공

이날 행사는 ▲학과 소개와 교육과정 안내 ▲창업학의 진로와 산업 트렌드 강연 ▲창업 사례 발표 ▲캠퍼스 창업지원 제도 설명 등 실질적인 정보 제공 등으로 이어졌다.

팀 빌딩 워크숍은 신입생들이 서로 협력하고 문제를 해결하는 활동을 통해 창업에 필요한 협업 역량을 기르는 데 중점을 뒀다.

재학생 창업팀·창업자의 경험을 듣는 선배 멘토링 세션도 마련돼, '학과 생활에서 어떻게 창업 아이템을 찾는지', '초기 팀 구성의 중요성' 등 실제 경험을 바탕으로 한 조언을 생생하게 전달했다.

창업학과장 노성여 교수는 "온보딩 데이는 신입생들이 창업학과의 학문적 특성과 창업 생태계를 이해하고, 대학 생활의 첫걸음을 힘차게 내딛도록 돕는 프로그램"이라며 "학생들이 창업가 정신을 함양하고 실전형 창업 역량을 키울 수 있도록 다양한 교육과 지원을 확대하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



