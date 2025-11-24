본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, 안세영 선수 10승 소식에 "세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간"

임철영기자

입력2025.11.24 16:22

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"세계 최강임을 증명…더 큰 활약 기대"

이재명 대통령이 24일 배드민턴 안세영 선수의 올해 국제대회 10번째 우승에 대해 "우리나라를 넘어 세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간"이라며 축하의 메시지를 보냈다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "세계 최초 배드민턴 여자 단식 한 시즌 10승을 달성한 안 선수는 자신이 세운 기존 기록을 뛰어넘으며 새로운 역사를 섰다"면서 이같이 언급했다.


그러면서 이 대통령은 "그 누구도 넘볼 수 없는 압도적인 경기력과 집중력으로 '적수가 없다'는 찬사를 받으며 세계 최강임을 증명했다"며 "앞으로 대한민국의 위상을 높이며 세계 무대에 더욱 큰 활약을 펼쳐주리라 믿는다"고 적었다.

이어 이 대통령은 "다음 달 월드투어 파이널을 앞둔 만큼 부상 없이 건강하게 경기를 준비할 수 있기를 기원한다"며 "도장 깨기 선수라는 수식어가 아깝지 않은 안 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전한다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기