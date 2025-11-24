본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

공연·전시

국립대구박물관, 지리지 편찬 600주년 기념 특별전

서믿음기자

입력2025.11.24 13:47

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'사람과 땅, 지리지에 담다'
내년 2월22일까지

국립대구박물관은 '경상도지리지' 편찬 600주년을 맞아 특별전 '사람과 땅, 지리지에 담다'를 내년 2월22일까지 기획시실Ⅱ에서 개최한다고 24일 밝혔다. 1425년 편찬된 '경상도지리지'는 현존하는 가장 오래된 도 단위 지리지로, 올해로 편찬 600주년을 맞는다.


대동여지도(1861). 국립대구박물관

대동여지도(1861). 국립대구박물관

AD
원본보기 아이콘

이번 전시에서는 조선시대 대표적 지리지 '세종실록지리지'와 '대동여지도', '신증동국여지승람', '경상도지리지(모사본)', '대구달성도', '대구부읍지' 등 87건 198점을 공개한다. 조선시대 지리지를 '자연', '통계', '지도', '문학'으로 분류해, 지리지가 조선시대 총체적 데이터베이스이자 문화백과사전의 역할을 했음을 보여준다.

다음 달 18일에는 연계 강연을, 다음 달 10일 내년 1월14일, 2월11일에는 큐레이터와의 대화를 진행한다. 시·청각 장애인의 관람 편의를 제공하고자 전시실 입구에 촉각 체험물을 비치했으며 중요 전시품 10점을 선정해 수어 해설 영상물도 제공한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'하다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기