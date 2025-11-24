본문 바로가기
iM금융, 김장 봉사활동으로 500세대에 김치 2500㎏ 전달

오규민기자

입력2025.11.24 10:16

가족봉사단 '사랑나눔 김장 봉사활동'

iM금융지주 가 지난 22일 김치의 날을 맞아 대구 달성복지재단 및 달성군남부노인복지관과 함께 지역 어르신을 위한 '사랑나눔 김장 봉사활동'을 진행하고 김장 김치를 전달했다.


이번 봉사활동은 김장 준비에 어려움을 겪는 지역 어르신들을 돕고자 iM가족봉사단이 나섰으며, 임직원과 자녀 50여 명이 김장 김치를 직접 담그고 지역 어르신 500세대에 배달될 김장김치 2500㎏을 전달했다.


황병우 iM금융지주 회장은 "지역 어르신들을 위해 주말도 반납하고 봉사활동에 참여해 준 임직원과 가족 여러분께 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 밀착 ESG 경영을 통해 따뜻한 금융을 실천하며 지역사회와 함께 상생해 나가겠다"고 밝혔다.

성태문 iM금융지주 그룹가치경영총괄 부사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)과 iM가족봉사단이 주말 김장 봉사활동 기념 촬영을 하고 있다. iM금융지주

성태문 iM금융지주 그룹가치경영총괄 부사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)과 iM가족봉사단이 주말 김장 봉사활동 기념 촬영을 하고 있다. iM금융지주

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

