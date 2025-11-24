[오늘의신상]평창 감자빵으로 건강한 한 끼

전국 이마트 내 베이커리 매장서 선보여

평창 감자 치즈빵, 평창 감자 치아바타 2종



신세계푸드는 강원도 평창의 특산물 '평창 감자'를 활용한 베이커리 신제품을 출시했다고 24일 밝혔다.

신세계푸드는 전국 이마트 내 베이커리 매장 '블랑제리'와 '이(E) 베이커리'에서 '평창 감자 치즈 빵'과 '평창 감자 치아바타' 등 2종을 내놨다. '평창 감자 치즈 빵(4입)'은 부드러운 버터 식빵 사이에 평창 감자로 만든 매시드 포테이토, 베이컨과 치즈를 넣어 포만감을 느낄 수 있는 간식빵이다. '평창 감자 치아바타(5입)'는 평창 감자를 더한 반죽으로 구워낸 빵 사이에 감자 알맹이를 넣은 식사빵이다. 두 제품의 가격은 각각 7980원, 6980원이다.

평창감자 베이커리 2종. 신세계푸드 제공.

신세계푸드 관계자는 "지역 특산물을 활용한 제품들이 주목을 받는 로코노미 트렌드가 꾸준히 호응을 얻고 있다"면서 "앞으로도 지역 특산물을 알리고 다양한 경로로 유통을 활성화 할 수 있도록 지역 상생 및 지역 농가 발전을 위한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

한편 신세계푸드는 남해군의 마늘, 무안군의 양파, 경산시의 대추 등 각 지역의 특산물을 활용한 다양한 메뉴와 베이커리 신제품들을 꾸준히 선보이고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



