본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

FIU, 은행·증권·보험 등 전 금융사와 초국경 범죄 거래 유형 분석한다

황윤주기자

입력2025.11.24 10:00

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이형주 '자금세탁방지 유관기관협의회' 개최

FIU, 은행·증권·보험 등 전 금융사와 초국경 범죄 거래 유형 분석한다
AD
원본보기 아이콘

앞으로 금융정보분석원(FIU)은 은행, 저축은행, 증권, 보험 등 전 금융권과 협력해 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하기로 했다. 금융회사들이 의심거래를 보고하면, FIU가 의심거래를 분석하면 법 집행기관에서 범죄조직 적발에 활용할 계획이다.


FIU는 금감원, 16개 유관기관 등과 함께 초국경 범죄 관련 '자금세탁방지(AML) 유관기관협의회'를 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 회의는 해외에 거점을 두고 우리 국민을 대상으로 하는 초국경 범죄 관련 자금세탁에 대한 철저한 대응체계 마련을 위하여 개최됐다.


이날은 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검했다. 우선 FIU는 금융회사 등과 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하고, 금융회사 등은 이에 해당하는 의심거래를 일제 보고하기로 했다.


지난주 FIU는 은행업권과 함께 이미 일부 의심거래 유형에 대해 분석하고, 이를 추출하기 위한 기준에 대해 논의한 바 있다. 은행업권은 이 기준에 따라 의심거래 일제 보고를 실시 중이다. 향후 다른 업권에 대해서도 의심거래 일제 보고가 실시될 계획이다.


보고된 의심거래들은 FIU에서 전략분석을 거쳐 검찰, 경찰 등에서 범죄조직 적발에 활용될 예정이며, 향후에도 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고가 추진될 계획이다.

아울러 FIU는 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제를 강화한다. 금감원이 은행업권의 해외 지점·자회사에 대한 AML 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과 일부 은행은 동남아시아 해외 지점·자회사에 대해 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다.


이에 FIU는 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고, 동남아 소재 지점·자회사를 우선 현장점검하도록 하는 등 AML 내부통제를 강화하기로 했다. 또한 앞으로 자금세탁방지 검사시 금융회사 등의 해외 지점·자회사 관리실태를 철저히 점검할 계획이다.


이형주 원장은 "이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다"고 강조했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기