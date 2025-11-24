본문 바로가기
[클릭 e종목]"클래시스, 브라질 법인 인수로 내년 실적 레벨업 기대"

유현석기자

입력2025.11.24 07:43

유안타증권은 클래시스 에 대해 브라질 법인 인수로 내년 실적 레벨업이 기대된다고 24일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원은 유지했다.

이승은 유안타증권 연구원은 "브라질 메드시스템즈 인수는 2026년 매출 레벨업의 핵심 요인"이라며 "기존 공급가 인식에서 엔드유저 가격 기준 약 700억원이 전액 연결 매출로 반영될 예정이며, 타 브랜드 유통 매출까지 포함하면 브라질 법인이 실적에 미치는 기여도는 현저히 확대된다"고 말했다.


이어 "영업이익률이 12% 수준으로 낮아 보이지만 비핵심 사업 정리 및 조직 효율화를 추진 중이며 2~3년 내 20% 회복을 목표로 하고 있어 수익성 개선 여지는 충분하다"고 덧붙였다.

클래시스는 3분기 매출액 830억원을 기록했다. 전년 동기 대비 40% 증가다. 그는 "3분기 누적 매출액은 2434억원으로 이미 전년 연간 매출을 상회했다"며 "4분기 매출액이 전분기 대비 15% 성장 시 가이던스 하단 충족이 가능하다"고 말했다.


그러면서 "수익성 측면에서는 장비 비중 확대로 GPM이 76.8%로 다소 하락했지만 이는 울트라포머 MPT·볼뉴머 초기 확산 국면에서 나타나는 정상적 패턴"이라며 "이루다 장비 매출이 분기 160억원 수준으로 유지되며 원가율에 영향을 주고 있으나, 생산성 개선 및 신제품 제조 효율화가 진행되면 GPM은 점진적 회복이 가능하다"고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

