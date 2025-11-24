경기도 '1318온코칭' 청소년과 서울대 관악캠퍼스 탐방

경기도가 지난 22일 '1318온코칭' 사업에 참여하는 중등 학령기 청소년 50여명을 대상으로 서울대학교 관악캠퍼스 탐방 프로그램을 진행했다.

'1318온코칭'은 온라인 학습코칭을 통해 청소년의 자기주도 학습과 진로 계획 수립을 지원하는 사업이다. 학습자와 학습코치는 1대1로 매칭돼 2개월간 주 1~2회, 총 9회에 걸쳐 학습을 점검하고 상담한다.

이번 탐방에는 대학생 학습코치가 동행해 진학과 전공 관련 특강을 진행했다. 학생들은 조별 체험프로그램과 캠퍼스 투어를 통해 대학 생활과 전공을 직접 체험했다.

경기도가 지난 22일 서울대학교 관악캠퍼스에서 중등 학령기 청소년 50여명을 대상으로 탐방프로그램을 진행했다. 경기도 제공

경기도는 EBS와 협력해 지난 5월부터 학습코칭을 시작, 현재 제4기까지 운영 중이다. 제5기 학습자는 오는 12월 모집 예정으로, 내년 2월까지 진행된다.

홍성덕 경기도 평생교육과장은 "청소년들이 온라인 학습뿐 아니라 다양한 현장 활동을 통해 진로를 구체화할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



