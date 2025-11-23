본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주문화원, 기부·참여로 완성된 새 독립 원사 개원…시민문화 거점 출발

이종구기자

입력2025.11.23 14:26

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

(구)주민센터 리모델링 새 보금자리 마련
새 원사서 시민 문화의 미래 비전 제시

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 21일 남양주문화원이 새 보금자리를 마련한 것을 기념해 기부자와 문화원 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고, 지역 문화의 새로운 출발을 함께 축하했다.

주광덕 남양주시장이 지난 21일 남양주문화원이 새 보금자리를 마련한 것을 기념해 기부자와 문화원 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 21일 남양주문화원이 새 보금자리를 마련한 것을 기념해 기부자와 문화원 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 남양주문화원이 기존 금곡동 새마을회관 2층의 공간을 사용해오다, 지난 8월 (구)금곡동주민자치센터 건물을 리모델링해 첫 독립 원사를 마련한 것을 기념하고, 향후 문화원 운영 방향과 비전을 공유하기 위해 열렸다.


이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 조성대 시의회 의장, 김경돈 문화원장, 경기도문화원연합회장, 문화원 관계자 및 기부자 등 100여 명이 참석해 축하의 뜻을 나눴다.

이번에 새롭게 조성된 남양주문화원사는 다목적 세미나실을 비롯해 다양한 문화공간을 갖춘 독립 청사로, 시민들이 쾌적한 환경에서 문화 활동을 누릴 수 있는 거점으로 자리매김할 예정이다.


주광덕 남양주시장(가운데)이 지난 21일 남양주문화원이 새 보금자리를 마련한 것을 기념해 기부자와 문화원 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장(가운데)이 지난 21일 남양주문화원이 새 보금자리를 마련한 것을 기념해 기부자와 문화원 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

행사는 시립합창단의 축하공연으로 시작해 △기부금 전달식 △문화원장 환영사 △시장 및 시의회 의장 축사 △떡케이크 커팅 △기념촬영 등으로 이어졌으며, 이후에는 친목과 교류의 시간이 마련됐다.


행사에 참석한 주광덕 시장은 "문화는 도시의 균형을 이루는 또 하나의 축이며, 문화의 깊이로 도시의 품격을 높이는 일이야말로 시민의 삶의 질을 결정짓는 핵심"이라며 "새롭게 문을 연 문화원사가 시민과 함께하는 열린 문화공간으로 발전하길 기대한다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'

서민 음식 대표주자였는데…지난달 가장 비싸진 외식메뉴는 '이것'

"2억5000만이 10억 돼"…김구라 아들, 아파트 대박났다

30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승

"정답 두 개인 문제 있어"…수능 국어 오류 지적 또 나왔다

美법원, '이민자 추방 美 전역 확대' 불허 유지

새로운 이슈 보기