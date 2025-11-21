본문 바로가기
다카이치 "시진핑과 확인한 中·日관계 방향성 변함없어"

이승형기자

입력2025.11.21 17:41

다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 시진핑 중국 국가주석과 경주 정상회담에서 확인한 중·일 관계 방향성에 대한 생각이 달라지지 않았다고 21일 밝혔다.


다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 중·일 관계에 관한 질문에 "지난달 말에 시 주석과 전략적 호혜 관계의 포괄적 추진과 건설적이고 안정적 관계 구축이라는 큰 방향성을 확인했다"며 "이러한 생각은 전혀 변함이 없다"고 했다. 그는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'와 관련해 "어떤 사태가 존립 위기에 해당하는지는 실제로 발생한 사태의 개별적이고 구체적 상황에 근거해 정부가 모든 정보를 종합적으로 판단해 결정할 것"이라고 말했다.

그러면서 "이러한 설명은 평화안전법제 제정 당시 아베 신조 전 총리 이후 정부가 거듭해서 한 것"이라며 "이 답변을 반복해 말씀드리며 정부 입장은 한결같다"고 설명했다.


중국 측은 다카이치 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사한 발언을 철회해야 한다는 요구를 재확인했다. 중국 외교부 마오닝 대변인은 이날 정례 기자회견에서 "일본이 진심으로 중·일의 전략적 호혜 관계를 발전시키고 새로운 시대적 요구에 부합하는 건설적·안정적인 중·일 관계를 만들고 싶다면 즉각 잘못된 발언을 철회해야 한다"고 했다. 마오 대변인은 '하나의 중국' 원칙 등을 담은 중·일 4대 정치문건의 정신과 그에 따른 정치적 약속을 준수하라고 요구하기도 했다.


다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시가 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다고 했다. 대만 문제를 '핵심 이익 중의 핵심'으로 간주하는 중국은 이에 강력히 반발해 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본산 수산물 수입을 다시 중단했다.

한편 다카이치 총리는 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 이날 오후 남아프리카공화국으로 출국했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
