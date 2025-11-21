中 수석 과학자·교수 임용된 남성의 실체…알고 보니 '고졸'

"고용 계약 해지하고 공안 당국에 신고"

과학자 행세를 해온 중국인 남성의 사기 행각이 덜미를 잡혔다. 그는 대학시험 최고 득점자, SCI 논문 170여 편 게재, 미국금속학회 우수회원 등 허위 학력과 경력을 내세운 것으로 알려졌다.

중국 현지 매체는 중국 장쑤성 과학기술대학교가 지난 18일 "본교 교수 궈 모 씨에 대한 조사 결과 심각한 부정행위가 확인됐다"면서 "고용 계약을 해지하고 공안 당국에 신고했다"고 보도했다. 이 남성은 1976년생 궈웨이(郭偉)다.

그는 박사 학위 지도교수를 역임했는데, 지난 2023년 장쑤성 과학기술대학 수석 과학자이자 교수로 임용됐다. 1994년 대학 입학시험에서 산시성 수석을 차지했고 시안교통대학교 재료과학과와 호주 울런공대를 거쳐 일본 규슈대학교에서 박사 학위를 따낸 그의 경력 덕분이었다.

장쑤과기대학은 장쑤성 전장시에 있는 조선 및 해양 공정 장비 산업에 중점을 둔 대학이다. 중국 정부가 조선 분야 발전을 위해 1953년 설립했다. 궈씨는 이 학교 재료과학 및 공저학원에서 2년간 박사 학위 지도교수로 있었다.

그의 거짓말은 2년 만에 들통났다. 지난 9월 궈씨의 허위 경력을 고발한 신고가 접수됐다. 대학이 본격적인 조사에 착수하자 여러 허위 경력이 논란이 됐다.

궈씨가 국제학술지에 게재했다는 논문은 실체가 없었고, 학력과 연구 성과, 수상 실적 등 모든 것이 거짓이었다. 심지어 그는 박사 학위는커녕 대학교 문턱조차 넘어본 적 없는 '고졸'이었던 것으로 밝혀졌다. 수석 엔지니어로 일했다는 한 유럽 법인에선 궈씨의 동명이인이 근무 중이었다.

이뿐만이 아니다. 궈씨는 금속 재료를 연구하는 회사의 회장으로 재직했다고 했는데, 이곳은 유령회사였다. 자본금도 전혀 없었다. 고용계약서도 없이 상표 등록 등 업무에 투입된 직원 4명은 임금체불 소송도 제기했다.

대학도 비난을 피해 가지 못했다. 궈씨의 가짜 경력을 걸러내지 못했기 때문이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 미국 듀크대학교의 한 교수는 자신의 SNS에 "고졸 남성이 고위 공무원과 학생들을 2년이나 속였다는 사실을 정말 이해할 수 없다"고 올렸다. 매체는 "채용 과정에서 평판조회를 비롯한 동료 평가를 거쳤다면 이런 결과는 막을 수 있었을 것"이라고 말했다.





